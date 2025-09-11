Тревненската школа е без покрив преди началото на учебната година

Пети месец се занимава ремонтът на Националната гимназия по приложни изкуства в Трявна след пожара през април, който напълно унищожи покрива ì.

За да започнете възстановяването на училището се чака решение от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане, откъдето вече два месеца не са се произнесли.

Учениците ще започнат новата учебна година в друго училище, а за специалните предмети, които изучават, ще използват няколко от ателиетата, които не са пострадали.

Пожарът избухва през нощта на 4 април тази година от третия етаж на Тревненската школа и за половин час успява да обхване цялата покривна конструкция.

"Пожарът започва оттук. Става късо съединение на 4 април, някъде около 2-3 часа през нощта. И оттук започва да се разпространява огън", каза Орфей Миндов – директор на НГПИ "Тревненска школа".

Местни фирми помагат за изграждането на временен покрив. При по-силен дъжд обаче водата влиза директно в помещението и щетите продължават да се увеличават с всеки изминал ден. Още през юли от ръководството на гимназията са изпратени към Междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане на проект за възстановяване на училището, съгласуван с Министерството на културата. На прага на новата учебна година обаче решение все още няма, а без него не може да започне и ремонт.

"Не знам каква е причината два месеца да чакаме. Аз знам, че има сигурно много неотложни неща. Но тук, това е бъдещето на тази държава, тези деца. И ако към тях им се виждам гръб, просто нямам думи", коментира Орфей Миндов.

При тази ситуация новата учебна година няма да започне нормално за учениците и учителите.

"Бих определил ситуацията като абсурдна. Бих се обърнал към държавата с призив да се вземат своевременни мерки за възстановяването на този храм на българското изкуство и култура", заяви Петър Кирчев, преподавател в НГПИ "Тревненска школа". "Имаме подкрепа от местно училище в близост, където частта от учебния процес ще бъде изместен. За щастие първият етаж е в добро състояние, работилниците са в добро състояние, там няма опасност, поддържаме ги и съобщаваме не са необходими", каза Деян Боев, преподавател в НГПИ "Тревненска школа".

Веднага след пожара беше организирана и дарителска акция. Благодарение на нея са събрани средства за възстановяване на унищожения инвентар, но преди покривът да бъде възстановен, те няма как да се използват.