БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Европа нащрек: Реакции и изводи след нахлуването на...
Чете се за: 05:20 мин.
Лоялните на Доган учредяват нова партия "Алианс за...
Чете се за: 02:32 мин.
Разказ от първо лице за живота в Херсон, на километър от...
Чете се за: 04:27 мин.
"Мрачен момент за Америка": Стрелецът, убил...
Чете се за: 04:57 мин.
Със 100 000 повече противогрипни ваксини са поръчани за...
Чете се за: 03:30 мин.
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тревненската школа е без покрив преди началото на учебната година

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Пети месец се занимава ремонтът на Националната гимназия по приложни изкуства в Трявна след пожара през април, който напълно унищожи покрива ì.

За да започнете възстановяването на училището се чака решение от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане, откъдето вече два месеца не са се произнесли.

Учениците ще започнат новата учебна година в друго училище, а за специалните предмети, които изучават, ще използват няколко от ателиетата, които не са пострадали.

Пожарът избухва през нощта на 4 април тази година от третия етаж на Тревненската школа и за половин час успява да обхване цялата покривна конструкция.

"Пожарът започва оттук. Става късо съединение на 4 април, някъде около 2-3 часа през нощта. И оттук започва да се разпространява огън", каза Орфей Миндов – директор на НГПИ "Тревненска школа".

Местни фирми помагат за изграждането на временен покрив. При по-силен дъжд обаче водата влиза директно в помещението и щетите продължават да се увеличават с всеки изминал ден. Още през юли от ръководството на гимназията са изпратени към Междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане на проект за възстановяване на училището, съгласуван с Министерството на културата. На прага на новата учебна година обаче решение все още няма, а без него не може да започне и ремонт.

"Не знам каква е причината два месеца да чакаме. Аз знам, че има сигурно много неотложни неща. Но тук, това е бъдещето на тази държава, тези деца. И ако към тях им се виждам гръб, просто нямам думи", коментира Орфей Миндов.

При тази ситуация новата учебна година няма да започне нормално за учениците и учителите.

"Бих определил ситуацията като абсурдна. Бих се обърнал към държавата с призив да се вземат своевременни мерки за възстановяването на този храм на българското изкуство и култура", заяви Петър Кирчев, преподавател в НГПИ "Тревненска школа".

"Имаме подкрепа от местно училище в близост, където частта от учебния процес ще бъде изместен. За щастие първият етаж е в добро състояние, работилниците са в добро състояние, там няма опасност, поддържаме ги и съобщаваме не са необходими", каза Деян Боев, преподавател в НГПИ "Тревненска школа".

Веднага след пожара беше организирана и дарителска акция. Благодарение на нея са събрани средства за възстановяване на унищожения инвентар, но преди покривът да бъде възстановен, те няма как да се използват.

#покрив #Тревненска школа #ремонт

Последвайте ни

ТОП 24

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две...
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
2
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за училища и детски градини
3
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за училища и...
Почина активистът Чарли Кърк, прострелян по време на публична изява в щата Юта
4
Почина активистът Чарли Кърк, прострелян по време на публична изява...
Художничка изрисува портрети на Лили Иванова в столичния квартал "Бъкстон"
5
Художничка изрисува портрети на Лили Иванова в столичния квартал...
Младежкият активист Чарли Кърк е бил прострелян в университет в САЩ
6
Младежкият активист Чарли Кърк е бил прострелян в университет в САЩ

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Регионални

Ново разглеждане на доказателствата искат близки на задържаните за побоя над полицейския шеф в Русе
Ново разглеждане на доказателствата искат близки на задържаните за побоя над полицейския шеф в Русе
Недостиг на места в яслите и детските градини в Пловдив Недостиг на места в яслите и детските градини в Пловдив
Чете се за: 02:47 мин.
Надлез в Благоевград се руши - ще се вземат ли мерки преди да се случи инцидент? Надлез в Благоевград се руши - ще се вземат ли мерки преди да се случи инцидент?
Чете се за: 02:17 мин.
Неканен гост: Мечка "дефилира" по улиците на Доспат Неканен гост: Мечка "дефилира" по улиците на Доспат
Чете се за: 02:00 мин.
Проблем с плащането на сметките за тока в Североизточна България Проблем с плащането на сметките за тока в Североизточна България
Чете се за: 02:10 мин.
Пожар гори под Аспаруховия мост във Варна Пожар гори под Аспаруховия мост във Варна
Чете се за: 00:17 мин.

Водещи новини

Пътят към еврото: Димитър Радев участва в заседанието на Управителния съвет на ЕЦБ
Пътят към еврото: Димитър Радев участва в заседанието на...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Европа нащрек: Реакции и изводи след нахлуването на дронове в Полша Европа нащрек: Реакции и изводи след нахлуването на дронове в Полша
Чете се за: 05:20 мин.
По света
Завинаги на 12: Сияна - тишина, а след нея само спомени Завинаги на 12: Сияна - тишина, а след нея само спомени
Чете се за: 07:32 мин.
У нас
Ново разглеждане на доказателствата искат близки на задържаните за побоя над полицейския шеф в Русе Ново разглеждане на доказателствата искат близки на задържаните за побоя над полицейския шеф в Русе
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
"Имаше толкова много кръв": "Гласът на...
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Лоялните на Доган учредяват нова партия "Алианс за права и...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Ремонтът на учебните програми: Задачите с левове засега няма да...
Чете се за: 03:17 мин.
България и еврото
Разказ от първо лице за живота в Херсон, на километър от фронтовата...
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ