ЗАПАЗЕНИ

Израел и Хамас не отстъпват от позициите си след атаката в Доха

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Запази

Израелският премиер настоява за сделка "всичко или нищо"

Газа
Снимка: БТА
Слушай новината

Атаката на Израел срещу лидерите на Хамас в Доха няма да промени условията за прекратяване на войната в Газа, заяви говорител на палестинската ислямистка групировка.

Катар е домакин и посредник в преговорите, които целят установяването на примирие в конфликта в Газа. Най-важните искания на Хамас са: пълно примирие, изтегляне на израелските сили от Газа, действителна размяна на затворниците и заложниците, хуманитарна подкрепа и възстановяване на палестинския анклав.

Израелският премиер Нетаняху настоява за сделка тип "всичко или нищо", при която всички заложници да бъдат освободени едновременно, а Хамас да се предаде.

От групировката съобщиха, че петима от нейните членове са били убити по време на атаката на Израел, включително, син на лидера на Хамас в изгнание и ръководител на делегацията за преговори на ислямисткото движение.

#Израел срещу Хамас #Газа #атака #доха

