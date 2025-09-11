Израел и Хамас не отстъпват от позициите си след атаката в Доха

Атаката на Израел срещу лидерите на Хамас в Доха няма да промени условията за прекратяване на войната в Газа, заяви говорител на палестинската ислямистка групировка.

Катар е домакин и посредник в преговорите, които целят установяването на примирие в конфликта в Газа. Най-важните искания на Хамас са: пълно примирие, изтегляне на израелските сили от Газа, действителна размяна на затворниците и заложниците, хуманитарна подкрепа и възстановяване на палестинския анклав.

Израелският премиер Нетаняху настоява за сделка тип "всичко или нищо", при която всички заложници да бъдат освободени едновременно, а Хамас да се предаде.

От групировката съобщиха, че петима от нейните членове са били убити по време на атаката на Израел, включително, син на лидера на Хамас в изгнание и ръководител на делегацията за преговори на ислямисткото движение.



