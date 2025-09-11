БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Европа нащрек: Реакции и изводи след нахлуването на...
Чете се за: 05:20 мин.
Лоялните на Доган учредяват нова партия "Алианс за...
Чете се за: 02:32 мин.
Разказ от първо лице за живота в Херсон, на километър от...
Чете се за: 04:27 мин.
"Мрачен момент за Америка": Стрелецът, убил...
Чете се за: 04:57 мин.
Със 100 000 повече противогрипни ваксини са поръчани за...
Чете се за: 03:30 мин.
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Киселова посрещна близо 100 деца от българската общност в Молдова в НС

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Запази
Слушай новината

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова посрещна в пленарната зала на парламента близо 100 деца от българската общност в Република Молдова.

"Надявам се посещението в България да бъде за вас стимул да научите повече за страната, за нейната култура и история", заяви председателят на парламента.

Наталия Киселова изрази удовлетворението си, че децата изучават български език и ги поздрави, че съхраняват българския дух и традиции.

Тя ги приветства с „добре дошли“ в сградата, в която се приемат закони от народните представители, и запозна гостите с интересни факти от историята на българския парламентаризъм.

Наталия Киселова информира посетителите, че тази част на столицата е сърцето на града още от Античността и Средновековието. Тя им разказа, че София става столица с решение на Учредителното събрание през 1879 г., а след няколко дни ще бъде отбелязан празникът на този древен град.

Гостите от Република Молдова благодариха за топлия прием и за възможността да се срещнат с председателя на парламента. Те споделиха, че вече са посетили Плевен, където силно впечатление им е направила Панорамата „Плевенска епопея 1877 г.“ и други исторически обекти. Те са имали възможност да играят шах със свои връстници, а спортни състезания предстоят и в Панагюрище, където също ще гостуват. Предстои да се запознаят и със забележителностите на столицата на Второто българско царство – Велико Търново.

Децата от Република Молдова, които посетиха парламента, са на възраст 15-18 години и са от градовете Тараклия и Твърдица, както и от селата Валя-Пержей, Кортен, Паркани, Стояновка. Посещението им в България се осъществява по инициатива на Групата за приятелство България – Молдова в 51-вото Народно събрание и с подкрепата на всички парламентарни групи.

# Наталия Киселова #НС #българска общност #молдова #деца

Последвайте ни

ТОП 24

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две...
Катастрофа с джип и два мотора на магистрала "Тракия" край Пловдив
2
Катастрофа с джип и два мотора на магистрала "Тракия"...
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
3
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
Почина активистът Чарли Кърк, прострелян по време на публична изява в щата Юта
4
Почина активистът Чарли Кърк, прострелян по време на публична изява...
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за училища и детски градини
5
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за училища и...
Художничка изрисува портрети на Лили Иванова в столичния квартал "Бъкстон"
6
Художничка изрисува портрети на Лили Иванова в столичния квартал...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Общество

Платната на Сияна, която завинаги остана на 12 (СНИМКИ)
Платната на Сияна, която завинаги остана на 12 (СНИМКИ)
Неграмотни: Зрелостниците в над 200 училища в страната с под "Среден 3" на матурите по български език Неграмотни: Зрелостниците в над 200 училища в страната с под "Среден 3" на матурите по български език
Чете се за: 03:12 мин.
Симеон Сакскобургготски и областният управител на София обсъдиха състоянието на парк „Врана“ на среща в двореца Симеон Сакскобургготски и областният управител на София обсъдиха състоянието на парк „Врана“ на среща в двореца
Чете се за: 01:55 мин.
Успешна операция: Лекари отстраниха опасен тумор на пациент с рядко генетично заболяване в ИСУЛ Успешна операция: Лекари отстраниха опасен тумор на пациент с рядко генетично заболяване в ИСУЛ
Чете се за: 03:20 мин.
Оригиналът на Панагюрското златно съкровище се завръща за месец в града, където е открито Оригиналът на Панагюрското златно съкровище се завръща за месец в града, където е открито
Чете се за: 01:20 мин.
Завинаги на 12: Сияна - тишина, а след нея само спомени Завинаги на 12: Сияна - тишина, а след нея само спомени
Чете се за: 07:32 мин.

Водещи новини

Европа нащрек: Реакции и изводи след нахлуването на дронове в Полша
Европа нащрек: Реакции и изводи след нахлуването на дронове в Полша
Чете се за: 05:20 мин.
По света
Завинаги на 12: Сияна - тишина, а след нея само спомени Завинаги на 12: Сияна - тишина, а след нея само спомени
Чете се за: 07:32 мин.
У нас
Разказ от първо лице за живота в Херсон, на километър от фронтовата линия Разказ от първо лице за живота в Херсон, на километър от фронтовата линия
Чете се за: 04:27 мин.
По света
"Имаше толкова много кръв": "Гласът на Тръмпизма" замлъкна завинаги (ОБЗОР) "Имаше толкова много кръв": "Гласът на Тръмпизма" замлъкна завинаги (ОБЗОР)
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Лоялните на Доган учредяват нова партия "Алианс за права и...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Неграмотни: Зрелостниците в над 200 училища в страната с под...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Ремонтът на учебните програми: Задачите с левове засега няма да...
Чете се за: 02:45 мин.
България и еврото
24 години след 11 септември: Възпоменателна церемония на "кота...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ