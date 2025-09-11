Киселова посрещна близо 100 деца от българската общност в Молдова в НС

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова посрещна в пленарната зала на парламента близо 100 деца от българската общност в Република Молдова.

"Надявам се посещението в България да бъде за вас стимул да научите повече за страната, за нейната култура и история", заяви председателят на парламента.

Наталия Киселова изрази удовлетворението си, че децата изучават български език и ги поздрави, че съхраняват българския дух и традиции.

Тя ги приветства с „добре дошли“ в сградата, в която се приемат закони от народните представители, и запозна гостите с интересни факти от историята на българския парламентаризъм.

Наталия Киселова информира посетителите, че тази част на столицата е сърцето на града още от Античността и Средновековието. Тя им разказа, че София става столица с решение на Учредителното събрание през 1879 г., а след няколко дни ще бъде отбелязан празникът на този древен град.

Гостите от Република Молдова благодариха за топлия прием и за възможността да се срещнат с председателя на парламента. Те споделиха, че вече са посетили Плевен, където силно впечатление им е направила Панорамата „Плевенска епопея 1877 г.“ и други исторически обекти. Те са имали възможност да играят шах със свои връстници, а спортни състезания предстоят и в Панагюрище, където също ще гостуват. Предстои да се запознаят и със забележителностите на столицата на Второто българско царство – Велико Търново.

Децата от Република Молдова, които посетиха парламента, са на възраст 15-18 години и са от градовете Тараклия и Твърдица, както и от селата Валя-Пержей, Кортен, Паркани, Стояновка. Посещението им в България се осъществява по инициатива на Групата за приятелство България – Молдова в 51-вото Народно събрание и с подкрепата на всички парламентарни групи.