Ремонтът на учебните програми: Задачите с левове засега няма да бъдат променяни в евро

от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
Чете се за: 02:45 мин.
България и еврото
Училището е най-контролираната среда, заяви образователният министър

Снимка: илюстративна
Нито едно дете няма да изучава религия по принуда. Това заяви образователният министър Красимир Вълчев в Благоевград. Този предмет съществува и в момента, а това, което министерството прави е да разшири достъпа до обучението по религия.

Вълчев допълни, че предстоят промени в учебните програми, които да повишат финансовата грамотност на българските ученици. За тази година обаче задачите с левове няма да бъдат променяни заради новата валута.

Най-важната задача на образователната ни система е да засили възпитателната функция, която през годините значително намаля. Предметът "Религия и добродетели" е в основата на създаване на едни възпитани и еродирани деца, които ще изградят едно по-добро общество, заяви министър Вълчев.

"Училището е най-контролираната среда. Това ще бъде час по възпитание в добро. В тези часове учениците ще се учат на взаимно уважение, толерантност, доброта. В никакъв случай няма да се проповядва култура на разделение, каквито тези се налагат манипулативно в публичното пространство", посочи Красимир Вълчев.

Предстоят промени в учебните програми, които да повишат финансовата грамотност на българските ученици. Информационни табла и разяснителни часове ще помогнат на учениците да се научат бързо и лесно да смятат и боравят с еврото, след като то бъде прието. Такива часове има и в момента, но те не са достатъчни, тъй като последните промени са от преди девет години.

"В учебните програми 5-7 клас ще видите редица теми, свързани с бюджет, кредит, приходи, разходи. Това не означава, че са достатъчно. Те могат да бъдат засилени и ние го предвиждаме при бъдещите промени в учебната програма. Тези т. нар. допълнителни компетентности бяха заложени в новите учебни програми, но проблемът с българските ученици е по-скоро с базовата и функционалната грамотност, не толкова с финансовата".

В 1500 учебни заведения се очаква ремонтните дейности да приключат до първия учебен ден, а в 250 дейностите ще продължат и след това. В почти всички се изграждат нови СТЕМ центрове.

