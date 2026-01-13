БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

На червения килим на "Златен глобус": Звездите избраха черното и блясъка на стария Холивуд (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 05:02 мин.
Още
Запази
червения килим златен глобус звездите избраха черното блясъка стария холивуд
Слушай новината

Ариана Гранде се сбогува с розовото, характерно за героинята ѝ Глинда от филмовия мюзикъл "Злосторница", и се появи с черна бална рокля на 83-тата церемония за наградите "Златен глобус", предаде Асошиейтед прес.

Гранде не беше единствената, която каза сбогом на цветовете. На черно заложиха много други звезди, сред които Теяна Тейлър, Джулия Робъртс, Дженифър Гарнър и Тимъти Шаламе. Част от присъстващите на церемонията бяха решили да се придържат и към изпитания и доказан блясък на стария Холивуд.

На фона на доминиращото черно на червения килим на наградите "Златен глобус" не липсваха и дълбоко лични акценти или закачливи аксесоари.

Теяна Тейлър и актрисата Джена Ортега бяха заложили на силно изрязани черни рокли - Тейлър на "Скиапарели", а Ортега - на турската дизайнерка Дилара Финдикоглу.

Ариана Гранде замени характерния розов цвят на героинята си от "Злосторница" с черна рокля на Вивиан Уестууд, но запази косата си на опашка.

Други знаменитости, облечени в черно, бяха Айо Едебъри, Селена Гомес, Майли Сайръс и Миа Гот. Едебъри заложи на черна рокля на "Шанел" от колекцията Metiers d'Art на Матийо Блази. Роклята ѝ беше съчетана с брошки от сребро и смарагди на раменете.

Ема Стоун изглеждаше зашеметяващо в тоалет от две части в масленожълто на "Луи Вюитон".

На жълто беше заложила и звездата от "Грешници" Унми Мосаку. Роклята на актрисата очертаваше бременното ѝ коремче. Бременна фигура в прасковена рокля демонстрира и водещата актриса от филма Хейли Стайнфелд.

Звездата от филма "Сантиментална стойност" Ренате Рейнсве премина по червения килим в блестяща сребриста рокля с пискюли на Никола Гескиер за "Луи Вюитон". Роклята на колежката ѝ Ел Фанинг, дело на "Гучи", беше бродирана с норвежки цветя в чест на норвежкия драматичен филм.

Изгряващата звезда Чейс Инфинити отразяваше червения килим и всички звезди, преминали по него, в огледалния корсет на роклята си, отново творение на Гескиер.

46-годишната Клеър Дейнс се отказа от небрежния академичен стил на героинята си от "Звярът в мен" в полза на елегантна прилепнала по тялото рокля с цвят на слонова кост и фини детайли от мъниста и бродерии, дизайн на нейния близък приятел Зак Поузън. Приятелството и творческото сътрудничество между Поузън и Дейнс започва още в гимназията. Дизайнерът работи по роклята на актрисата за наградите "Златен глобус" от ноември, отбелязва Асошиейтед прес.

Тенденцията на прозрачните рокли изглежда все още е жива, благодарение на няколко звезди, които се появиха в разкриващи тоалети.

Певицата Лиса от "Блекпинк" носеше черна прозрачна рокля на "Жакмюс".

Дженифър Лорънс премина по червения килим с прозрачна рокля с флорални мотиви, дело на Сара Бъртън за "Живанши". Визията на актрисата допълваше копринен шал със същите мотиви.

"Да се появиш с прозрачна рокля, която оставя много малко на въображението, е едно, но това, което направи Дженифър Лорънс, беше толкова романтично. Мисля, че това говори много за Сара Бъртън. Тя е дизайнерка, която създава мода за жени", отбеляза Хюн.

Прилепнала по тялото прозрачна рокля на Жан-Луи Шерер беше изборът на актрисата и певица Дженифър Лопес.

Снимки: БТА

Номинираните мъже не се отклониха осезаемо от традиционния стил. Дори Колман Доминго замени типичните си цветни костюми с черен костюм на "Валентино", съчетан със сребърни брошки на ревера.

Шаламе, отличен с награда "Златен глобус" за най-добър актьор във филм-комедия или мюзикъл, също изостави обичайните си цветни костюми в полза на черен костюм от кадифе на Chrome Hearts, съчетан с черни ботуши на "Тимбаленд".

#червен килим #Златен Глобус #награди

Последвайте ни

ТОП 24

"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
1
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Фалшива банкнота от 500 евро е засечена след печалба в пернишко казино
2
Фалшива банкнота от 500 евро е засечена след печалба в пернишко казино
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн обучение от 14 януари
3
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн...
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
4
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
Двама души загинаха при пожар в Габрово
5
Двама души загинаха при пожар в Габрово
Жълт код за ниски температури за 18 области на страната
6
Жълт код за ниски температури за 18 области на страната

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
4
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
5
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
6
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...

Още от: Любопитно

България ще участва на втория полуфинал на "Евровизия" 2026
България ще участва на втория полуфинал на "Евровизия" 2026
Еленче подгони индийски носорог Еленче подгони индийски носорог
Чете се за: 00:25 мин.
Барби с аутизъм разширява серията за разнообразие и приобщаване на популярните кукли Барби с аутизъм разширява серията за разнообразие и приобщаване на популярните кукли
Чете се за: 04:27 мин.
Наградите "Златен глобус" с лек политически оттенък Наградите "Златен глобус" с лек политически оттенък
Чете се за: 03:05 мин.
Бритни Спиърс няма да пее повече в САЩ, но подготвя турне със сина си в чужбина Бритни Спиърс няма да пее повече в САЩ, но подготвя турне със сина си в чужбина
Чете се за: 01:40 мин.
30 години след появата си играчката тамагочи привлича нови фенове 30 години след появата си играчката тамагочи привлича нови фенове
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Грипна епидемия във Варна, до 20 януари учениците ще учат онлайн
Грипна епидемия във Варна, до 20 януари учениците ще учат онлайн
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Бойко Борисов направи заявка за следващо управление Бойко Борисов направи заявка за следващо управление
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Ще получи ли наказание мъжът, счупил стъклото на посолството ни в...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Белият дом: Тръмп не се страхува да използва военна сила срещу...
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Студ скова Румъния, очакват се температури до минус 20 градуса
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Мистерия в небето над Северозападна България
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ