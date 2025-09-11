Нито един ученик няма да учи религия против волята си, заяви образователният министър

Бъдещи промени в учебните програми предвиждат повишаване финансовата грамотност на българските ученици
Бъдещи промени в учебните програми предвиждат повишаване финансовата грамотност на българските ученици. Такива има и в момента, но те не са достатъчни, тъй като последните промени са отпреди 9 години, заяви министърът на образованието Красимир Вълчев.
Той допълни, че засега няма да се наложи подмяна на учебниците, които използват българския лев като образователно средство, а след приемането на еврото допълнителни материали ще помогнат на подрастващите да се научат да боравят и смятат с новата валута.
Красимир Вълчев е категоричен, че нито един ученик няма да учи религия и добродетели насила.
"В тези часове учениците ще се учат на взаимно уважение, толерантност, доброта. В никакъв случай няма да се проповядва култура на разделение, каквито тези се налагат манипулативно в публичното пространство. Родителите разбраха основните неща, които казахме - нито едно дете няма да бъде принуждавано да учи религия. Единственото, което правим, е да разширяваме достъпа до обучение по религия. Религия има и в момента в българската образователна система, нищо драматично не се е случило", каза още министърът на образованието.