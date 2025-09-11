Нито един ученик няма да учи религия против волята си, заяви образователният министър

Бъдещи промени в учебните програми предвиждат повишаване финансовата грамотност на българските ученици. Такива има и в момента, но те не са достатъчни, тъй като последните промени са отпреди 9 години, заяви министърът на образованието Красимир Вълчев.

Той допълни, че засега няма да се наложи подмяна на учебниците, които използват българския лев като образователно средство, а след приемането на еврото допълнителни материали ще помогнат на подрастващите да се научат да боравят и смятат с новата валута.

Красимир Вълчев е категоричен, че нито един ученик няма да учи религия и добродетели насила.