Пини Гершон посети лагера на БК Славия в Самоков

Пини Гершон и изпълнителният директор на Българската федерация по баскетбол Филип Виденов посетиха лагера на Славия в Самоков.

„Белите“ са на подготовка в планинския град със 100 деца. Поканата е от Людмил Хаджисотиров - консултант към Управителния съвет на Славия, който отговаря за спортно-техническите въпроси и за методиката на работа на треньорите в клуба.

Сред треньорите, с които Пини се срещна, бяха Юлиан Аладжов, Георги Дамянов, Силвия Пеева и др.

„По-голямата част от школата е качена на лагер в Самоков. Говорим за мъжка и женска част. В момента сме с предсезонна подготовка и Пини се включи доста добре, избрал е най-стария софийски клуб като за начало на този процес и на мисията. Имаше около 90 минути лекция, изпълнена с доста практични неща за фундаментите на баскетбола – дрибъл, пас, стрелба, защита, как да се структурират и правят в тренировките някои детайли, както и доста неща, които са базирани на много години опит и не можеш да прочетеш в книгите", обясни Хаджисотиров.

"Мисля, че беше много интересно за треньорите, които да научат практични неща и да им се даде тази информация доста синтезирана по най-добрия начин“, добави той.

Припомняме, че легендарният израелец, извел Макаби Тел Авив до две титли в Евролигата, отново се завърна в българския баскетбол на 1 юни тази година, като това се случи по покана президента на централата Георги Глушков и Филип Виденов. Гершон отговаря за методиката на работа на треньорите и подготовката на най-големите таланти в българския баскетбол между 14 и 20-годишна възраст.