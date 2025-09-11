Синдикатите на МВР подлагат под съмнение достоверността на новите записи на побоя в Русе

Случаят с пребитият директор на МВР Русе продължава да предизвиква противоречия и скандали. В Русе тази вечер ще се проведе протест в подкрепа на четиримата младежи, които на 4 септември бяха обвинени в побой над началника на полицията в града Николай Кожухаров.

Организаторите подчертават, че няма да отстъпят, докато младежите не бъдат освободени.

Четиримата тийнейджъри, на възраст между 15 и 19 години, в момента остават в ареста след решение на Окръжния съд.

Протестиращите искат и оставката на Кожухаров. Според тях именно неговото поведение е довело до напрежението и ескалацията на ситуацията.

В София също има протест, на който настояват за оставката на вътрешния министър Даниел Митов.

Симона Попова от управителния съвет на синдиката на МВР коментира пред БНТ, че разпространените кадри от инцидента не са с доказана достоверност, защото не са прегледани от експерти.