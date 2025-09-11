Александър Димитров: Всяка точка ни радва, но съжаляваме за пропуснатите шансове

Селекционерът на младежкия национален отбор по футбол на България Александър Димитров е категоричен, че отборът винаги се цели в победата и търси трите точки в квалификациите за европейското първенство в Сърбия и Албания.

Тимът се прибра на родна земя, след равенството 1:1 с Азербайджан в Баку.

"Разбира се, че съжаляваме за всеки мач, в който не побеждаваме, още повече като си надиграл противника, защото противникът никак не е слаб. Всяка точка и всяка победа ни радва, но съжаляваме за пропуснатите шансове и пропуснатите 6 точки във първите два мача. Това ще ще ни даде допълнителна увереност, с която да влезем в мачовете с Португалия и Чехия в другия месец", сподели той пред медии на летище "София".

Според него играчите ще бъдат в по-добра кондиция за следващите мачове, след като вече са провели подготовка.

"В момента сме трети, но ако бяхме били, щяхме да бъдем с равни точки с Португалия и Чехия. Аз се надявам следващия месец играчите да са в по-добро състояние, защото този месец имахме момчета, чиято подготовка започна по-късно и това им се отрази на представянето им", допълни наставникът.



