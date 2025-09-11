БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кървавият 11 септември: 24 години от атентатите срещу Кулите Близнаци и Пентагона

Биляна Бонева
Тръмп ще присъства на възпоменателна церемония в Пентагона

Кървавият 11 септември: 24 години от атентатите срещу Кулите Близнаци и Пентагона
Слушай новината

Днес светът си спомня за най-кървавите атентати в съвременната история на Съединените щати.

Навършват се 24 години от нападенията срещу Кулите Близнаци и Пентагона, при които загинаха около 3000 души.

Американският президент Доналд Тръмп ще присъства на възпоменателна церемония в Пентагона.

Миналата година вицепрезидентът Джей Ди Ванс разкритикува администрацията на Джо Байдън за постигането на съдебно споразумение с двама от обвинените за съдействие при планиране на атаките.

# Доналд Тръмп #САЩ #кулите близнаци #11 септември #пентагона

