Протестна вълна в САЩ заради убийството на активистката Рене Гуд

Протестна вълна в Съединените щати. Десетки хиляди преминаха в студа по улиците на Минесота, за да осъдят убийството на местна активистка от агент на имиграционните власти в сряда. В национален мащаб през двата почивни дни са насрочени повече от хиляда демонстрации срещу кампанията за депортиране, водена от федералното правителство. Лидерите на демократите в Минесота и администрацията на президента Тръмп имат коренно различни версии за смъртта на 37-годишната Рене Гуд.

Със скандиране на името на Рене Гуд шествието в Минесота се отправи към улицата, където жената беше простреляна фатално в колата си.

Министерство на вътрешната сигурност, което наблюдава имиграционните, твърди, че агентът е стрелял при самоотбрана, след като Гуд е подкарала автомобила си към него. Според градската управа обаче колата ѝ се е отдалечавала от стрелеца. Убитата активистка е наблюдавала и документирала дейността на имиграционните власти. Ден след смъртта на Гуд агенти на Граничния патрул в Портланд, Орегон раниха с изстрели мъж и жена при опит за спиране на колата им. Отново се твърди, че жертвите са се опитали да прегазят агентите. Минесота се превърна във фокус на усилията на федералното правителство да депортира милиони имигранти месеци преди стрелбата срещу Гуд.

Снимки: ЕПА/БГНЕС и АП/БТА

Мери Бикър -жителка на Минесота: "Неприемливо е нашето правителство да прибира хора от улиците и да ги хвърля в затвори в други страни. Цялата тази имиграционна политика е абсурдна. Ние сме страна, създадена от имигранти. Трябва да намерим начин те да получат законно гражданство".

В района на Минеаполис - Сейн Пол са разположени около 2 хиляди федерални агенти.

Сара Авъркамп - жителка на Минесота: "Трябва да защитим съседите си. Трябва да защитим града си. Това, което се случва в тази страна, е погрешно и трябва да му се сложи край."

Ейприл Ебърт - жителка на Минесота: "Всеки от нас може да бъде отвлечен, арестуван, знаете, убит, както видяхме с Рене Гуд. Така че идването тук, привличането на хора към това движение е изключително важно, за да изведем имиграционните от Минесота."

Демонстранти бяха спрени от полицията край хотели, където са настанени агенти на имиграционните власти. Трима членове на Конгреса - демократи от Минесота не бяха допуснати до регионалния щаб на имиграционните край Минеаполис.

Анджи Крейг - член на Конгреса на САЩ: "Ще продължим да си вършим работата. Заявихме на имиграционните и на Министерството на вътрешната сигурност, че нарушават федерален закон".

Федералният закон забранява на Министерството на вътрешната сигурност да спира достъпа на членове на Конгреса до центрове за задържане на имиграционните власти. Министерството посочи, че конгресмените трябва да известят имиграционните власти седем дни преди посещението в даден обект. Протести срещу имиграционните власти се провеждат в национален мащаб, включително в Остин, Сиатъл, Ню Йорк и Лос Анджелис.

