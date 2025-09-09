Младежите изпуснаха Азербайджан в европейските квалификации

Българският национален отбор по футбол за младежи до 21-годишна възраст пропусна да добави още една победа на своята сметка в квалификациите за европейското първенство в Сърбия и Албания. Съставът на Александър Димитров завърши наравно срещу Азербайджан след 1:1 в мач от втория кръг в група B.

На "Далга Арена" в Баку Никола Илиев се разписа за българите, а за азербайджанците точен бе Емин Рустамов. Младите "лъвове" могат да съжаляват, тъй като изпуснаха да си тръгнат с положителен резултат, особено през второто полувреме, когато не вкараха няколко отлични ситуации. Пред азербайджанците обаче също не липсваха добри положения.

За родните футболисти това бе първо равенство в пресявките, като се намират на второто място с 4 точки, а техните съперници са четвърти само с 1. Следващият мач за българския тим ще бъде на 10 октомври, когато ще гостуват на Португалия. От своя страна азерите ще бъдат гости на Чехия.

Гостите владееха инициативата в началото. Това обаче не спря домакините да създадат първата опасност, при която Руфат Аббазов отправи коварно центриране и затрудни Алекс Божев, който изби, но топката се удари във вратата.

Последва първа опасност и за младите „лъвове“ в 17-та минута. Тогава добра атака завърши с удар на Никола Илиев, като Салим Хашимов изби. 4 минути след това и Божев трябваше да се намесва при удар на Айкан Сюлемали.

Българските футболисти като по чудо не реализираха в 33-та минута. Михаил Полендаков комбинира с Илиев, а той от своя страна комбинира в съперниковото наказателно поле с Кристиян Балов, който от близка дистанция разтресе гредата.

В 41-та минута азербайджанците нанесоха своя удар. Центриране от пряк свободен удар на Сюлеймани бе засечено от Емин Рустамов, пращайки топката във вратата, пазена от Божев.

3 минути по-късно гостите отвърнаха подобаващо след добро разиграване, в което падащият на земята Асен Митков подаде към Илиев. Последният излезе очи в очи с Хашимов, преодоля го и постави равенството на таблото.

При подновяването на играта Илиев стреля, а топката се удари в ръката на съперник. Капитанът на националите поиска дузпа, но реферът не уважи неговите претенции.

След това двата размениха по един пропуск, дело на Емил Сюлейманов и Илиев.

Натискът на българите се усили и в 68-та минута Петко Панайотов отправи силен шут от дистанция, а Хашимов спаси авторитетно. При последвалия ъглов удар Борислав Рупанов отклони с глава към Цветослав Маринов, който от много близко разстояние стреля над главата.

В 79-ата минута младите „лъвове“ направиха отново изпуснаха златна възможност. Николай Златев отклони към задната греда центриране от корнер, където се намираше появилият се секунди по-рано Борис Димитров. Нападателят стреля с глава от три-четири метра, но прати топката в аут.

В 90-та минута последва центриране, като Илиев се оказа най-съобразителен и отправи удар, при който Хашимов внимаваше и спаси.

Малко след това Божев спаси два точни удара на азербайджанците в добавеното време.