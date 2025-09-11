БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лидерът на "Възраждане" разкритикува ПП-ДБ, МЕЧ и АПС, че бавят петия вот на недоверие

Лидерът на "Възраждане" разкритикува ПП-ДБ, МЕЧ и АПС, че бавят петия вот на недоверие
Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов разкритикува ПП-ДБ, МЕЧ и АПС, че се бавят с внасянето на петия вот на недоверие. Затова от партията са решили да внесат нов вот на тема "Водната криза", но не им достигат 5 подписа. Ще изпратят писма до ПП-ДБ, АПС и МЕЧ с искане за подкрепа. От ПП-ДБ отговориха, че няма да ги подкрепят.

Костадин Костадинов, председател на ПГ на "Възраждане": "Още във втората половина на юли месец подготвихме вот, който е за водната криза, във връзка с проблема на правителството в справянето с безводието за страната и управлението на ВИК сектора. В този вот има положени в момента 43 подписа. Трябват ни 5, за да го внесем. Днес ще изпратим подписите, т.е. ще изпратим нашите писма, да, пак повторим още веднъж - АПС, ПП-ДБ и МЕЧ, и ще искаме от тях да се подпишат, днес, до края на деня. Ние очакваме до края на деня отговор от тях."

Ивайло Мирчев, ПГ на ПП-ДБ: "Безводието и корупцията, която го поражда в България, е част от завладяната държава, така че то ще бъде част от нашия вот на недоверие, който ще внесем през следващите дни. Такъв вот на "Възраждане" не знам да е бил вкарван. Няма как да се качваме на руското влакче."

