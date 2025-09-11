БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

"Мрачен момент за Америка": Стрелецът, убил Чарли Кърк, още се издирва

Биляна Бонева
По света
Снимка: АП/БТА
Показно убийство в Съединените щати предизвика шок в страната. Един от големите поддръжници на американския президент - основателят на младежко консервативно движение Чарли Кърк беше застрелян по време на реч в кампуса на университет в Юта. Стрелецът все още се издирва. Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече убийството "мрачен момент за Америка". Днес знамената в страната са спунаснати в памет на Чарли Кърк.

3000 души слушали речта на Чарли Кърк в кампуса на университета "Юта Вали", когато изстрел, произведен от покрив, повалил оратора. На събитието са присъствали също съпругата на Кърк и децата му.

Даниел: "Бях на около 4 метра и половина разстояние. Той точно беше спрял да говори по първата тема. Говореше за вярата на мормоните, за това колко много ни обича. И тогава някой извика „стрелба“ или „стрелци“, нещо подобно. Чух изстрела и видях врата му. Имаше толкова много кръв. Единственото, което усетих е как ме повалят на земята."

Личната охрана на Кърк го отвела в болница, но той починал от раната си.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

Веднага след стрелбата бяха задържани двама мъже, но по-късно от ФБР съобщиха, че са пуснати на свобода.

"Бях назад, хората се опитваха да се приближат по-близо до трибуната, когато чух изстрела. Хората започнаха да бягат. Коленичих и започнах да се оглеждам за стрелеца."

Кампусът се претърсва стая по стая. Единственото, което се знае за стрелеца, е, че е бил облечен в черни дрехи.

Във видеобръщение американският президент Доналд Тръмп заяви, че е "изпълнен с мъка и гняв".

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Чарли беше патриот, посветил живота си на каузата за открития дебат и на страната, която толкова много обичаше – Съединените американски щати. Той се бореше за свобода, демокрация, справедливост и за американския народ. Той е мъченик за истината и свободата и никога не е имало някой, който да е бил толкова уважаван от младите хора."

Чарли Кърк е от основателите на Turning Point или "Повратна точка" - младежко консервативно движение, създадено през 2012 година. Тогава Кърк бил на 18 години. Според уебсайта на движението, мисията му е да „насърчава принципите на фискална отговорност, свободни пазари и ограничено управление“.

Turning Point вече има клонове в над 850 колежа. Смята се, че движението е помогнало значително на Доналд Тръмп да спечели подкрепата на младите гласоподаватели на изборите през 2024 година.

Губернаторът на Юта Спенсър Кокс призова американците "да спрат да се мразят".

Спенсър Кокс, губернатор на Юта: "Нашата нация е съкрушена. Наскоро в Минесота имаше политически убийства. Имахме опит за покушение срещу губернатора на Пенсилвания и опит за покушение срещу кандидат за президент и бивш президент на Съединените щати, а сега и настоящ президент на Съединените щати. Нищо, което казвам, не може да ни обедини като страна. Нищо, което мога да кажа в момента, не може да поправи това, което е разрушено. Нищо, което мога да кажа, не може да върне Чарли Кърк. Сърцата ни са съкрушени. Скърбим като нация."

Смъртта на Чарли Кърк бележи ескалация на нарастващото политическо насилие в страната. Преди два месеца въоръжен мъж влезе в домовете на двама членове на Демократическата партия, уби едното семейство и рани другото.

Миналата година срещу президента Доналд Тръмп имаше два опита за покушение. Според статистиката през последните 10 години в Съединените щати са регистрирани 25 атаки и заплахи срещу политически обвързани лица. Предишното десетилетие е имало само два случая.

#Чарли Кърк #САЩ #Америка #показно убийство

