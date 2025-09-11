Илиан Илиев: Надявам се отново да си върнем самочувствието и качеството на футболна нация

Бившият селекционер на мъжкия национален отбор по футбол на България Илиан Илиев е обнадежден, че един ден страната отново ще се радва на успешен държавен тим.

В първото си телевизионно интервю, след като напусна поста на селекционер, наставникът посочи как се е стигнало до решението му.

"Пожелах да напусна отбора. След мача с Грузия не подадох оставка, а казах, че трябва промяна и позитивизъм към отбора, за да са по-спокойни футболистите. Не съм подавал оставка, а просто казах, че си тръгвам, за да може да се случат тези неща. Важно е да се гледа напред с позитивизъм. Решението на мен и моя щаб е, за да се подобрят нещата", сподели той в интервю за предаването "Денят започва".

Според него България почти няма шанс да се класира на световното първенство.

"Не мога да кажа, че има дълбок проблем. Не сме на нивото на отборите от групата. Трудно можем да се класираме на световното първенство. Надявам се след време отново да си върнем самочувствието и качеството на футболна нация", допълни треньорът.

Докато Илиев бе начело на отбора, тимът се радваше на по-пълни стадиони, в сравнение с близкото минало.

"Постепенно успяхме да върнем доверието на хората в националния стадион и да напълним стадионите. С времето изгубихме това доверие с някои резултати. Има периоди, в които слизаш надолу, за да тръгнеш нагоре. Когато няма резултати, самочувствието не е на високо ниво. Всички дават всичко от себе си, за да се подобрят нещата. Имаме качество като нация, но грешим някъде в развитието. Не съм имал вмешателство в работата. Благодаря на всички за работата. С нищо не съм имал проблеми. Пожелавам успех на следващите хора. Националният отбор трябва да обединява нацията. За нас бе удоволствие да работим, знаехме, че е трудно", добави специалистът.

Старши треньорът на Черно море насърчава останалите треньори в страната да дават шансове на младите български играчи.

"Не деля футболистите на чужденци и българи. В Черно море вкарваме млади хора в отбора. Нека всички треньори погледнат себе си и дадат шанс на младите. Има отбори, които не са дали шанс на един млад футболист. Това е бъдещето", категоричен е Илиев.

Вижте целия разговор във видеото.