Чете се за: 01:05 мин.
Официално: Илиан Илиев вече не е треньор на България

Спорт
В следващите дни БФС ще излезе с официална информация относно новия селекционер на представителния отбор.

Илиан Илиев
Снимка: startphoto.bg
Илиан Илиев официално напусна поста си селекционер на националния отбор по футбол, съобщиха от официалния сайт на Българския футболен съюз.

След разговори между БФС и треньора на Черно море, по чиято инициатива се проведе срещата, двете страни се разделят по взаимно съгласие.

БФС изрази признателност към Илиев за професионализма, отдадеността и усилията, вложени в развитието на националния тим, като му пожела успех в бъдещите професионални начинания.

От своя страна Илиан Илиев изрази надежда, че промяната ще доведе до туширане на напрежението, витаещо около отбора, и повече позитивизъм от страна на футболната общественост.

В следващите дни Българският футболен съюз ще излезе с официална информация относно новия селекционер на представителния отбор, както и треньорския щаб, който ще води тима в предстоящите световни квалификации.

