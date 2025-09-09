Официално: Илиан Илиев вече не е треньор на България

В следващите дни БФС ще излезе с официална информация относно новия селекционер на представителния отбор.
Илиан Илиев официално напусна поста си селекционер на националния отбор по футбол, съобщиха от официалния сайт на Българския футболен съюз.
След разговори между БФС и треньора на Черно море, по чиято инициатива се проведе срещата, двете страни се разделят по взаимно съгласие.
БФС изрази признателност към Илиев за професионализма, отдадеността и усилията, вложени в развитието на националния тим, като му пожела успех в бъдещите професионални начинания.
От своя страна Илиан Илиев изрази надежда, че промяната ще доведе до туширане на напрежението, витаещо около отбора, и повече позитивизъм от страна на футболната общественост.
В следващите дни Българският футболен съюз ще излезе с официална информация относно новия селекционер на представителния отбор, както и треньорския щаб, който ще води тима в предстоящите световни квалификации.