Алберт Попов завърши 11-ти в Аделбоден

Най-добрият български алпиец Алберт Попов завърши на 11-о място в слалома от Световната купа в Аделбоден (Швейцария). Попов даде 12-о време в първия манш, пресичайки финала за 57.57 секунди, а след втория манш съумя да се придвижи нагоре с още една позиция.



Победител в днешния слалом стана Пако Раса (Франция), като това е неговото трето качване на подиума през този сезон. Французинът записа време 1:51.22, което се оказа недостижимо за опонентите му. Втори и трети се наредиха норвежците Атле Лий Макграт (+0.18) и Хенрик Кристоферсен (+0.20).



В топ 5 попаднаха още бразилецът Лукас Пинейро Бротен и австриецът Мануел Фелер, като изоставанията и на двамата бяха в рамките на по-малко от четири десети от секундата спрямо резултата на Раса. За самия французин пък това е втори успех през сезона след триумфа му в Гургл.

В класирането в дисциплината слалом Пако Раса поведе с 340 точки, пред сънародника си Клеман Ноел с 314 и норвежеца Тимон Хауган с 285. Алберт Попов е 18-о място с 81 точки, като днес добави нови 24 към актива си.

В генералното класиране за Световната купа лидер е швейцарецът Марко Одермат с 955 точки. Втори с 538 е Лукас Пинейро Бротен, а Атле Лий МакГрат е трети с 478 точки.

Следващият слалом за Световната купа по ски алпийски дисциплини е идната неделя във Венген.