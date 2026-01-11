БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с...
Чете се за: 02:10 мин.
Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски...
Чете се за: 01:25 мин.
Протестите в Иран - жертвите са поне 116, ранените над 2600
Чете се за: 01:22 мин.
Опасно време: Оранжев код за валежи и виелици в...
Чете се за: 01:22 мин.
Гроздан Караджов: Над 30 милиона лева вече са обменени в...
Чете се за: 06:12 мин.

Алберт Попов завърши 11-ти в Аделбоден

Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Победител в днешния слалом стана французинът Пако Раса.

Алберт Попов
Снимка: БГНЕС
Най-добрият български алпиец Алберт Попов завърши на 11-о място в слалома от Световната купа в Аделбоден (Швейцария). Попов даде 12-о време в първия манш, пресичайки финала за 57.57 секунди, а след втория манш съумя да се придвижи нагоре с още една позиция.

Победител в днешния слалом стана Пако Раса (Франция), като това е неговото трето качване на подиума през този сезон. Французинът записа време 1:51.22, което се оказа недостижимо за опонентите му. Втори и трети се наредиха норвежците Атле Лий Макграт (+0.18) и Хенрик Кристоферсен (+0.20).

В топ 5 попаднаха още бразилецът Лукас Пинейро Бротен и австриецът Мануел Фелер, като изоставанията и на двамата бяха в рамките на по-малко от четири десети от секундата спрямо резултата на Раса. За самия французин пък това е втори успех през сезона след триумфа му в Гургл.

В класирането в дисциплината слалом Пако Раса поведе с 340 точки, пред сънародника си Клеман Ноел с 314 и норвежеца Тимон Хауган с 285. Алберт Попов е 18-о място с 81 точки, като днес добави нови 24 към актива си.

В генералното класиране за Световната купа лидер е швейцарецът Марко Одермат с 955 точки. Втори с 538 е Лукас Пинейро Бротен, а Атле Лий МакГрат е трети с 478 точки.

Следващият слалом за Световната купа по ски алпийски дисциплини е идната неделя във Венген.

Дига на река Струма край Батановци се скъса
1
Дига на река Струма край Батановци се скъса
Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на еврото у нас
2
Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на...
Кризата с боклука в София: Протестиращи изхвърлиха боклука си до Столична община
3
Кризата с боклука в София: Протестиращи изхвърлиха боклука си до...
Тир се обърна на магистрала "Марица", движението е спряно
4
Тир се обърна на магистрала "Марица", движението е спряно
Слави Трифонов: Васил Терзиев да подаде оставка
5
Слави Трифонов: Васил Терзиев да подаде оставка
Недоволството в Иран: Наследникът на шаха призова за окупация
6
Недоволството в Иран: Наследникът на шаха призова за окупация

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
2
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
3
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
81 години от Кървавата Коледа
6
81 години от Кървавата Коледа

