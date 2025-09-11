БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Почина активистът Чарли Кърк, прострелян по време на публична изява в щата Юта

Почина активистът Чарли Кърк, прострелян по време на публична изява в щата Юта
Консервативният активист Чарли Кърк е починал, след като бе прострелян по-рано днес по време на негова публична изява в университет в щата Юта, предадоха световните агенции. Новината бе съобщена от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Кърк е съосновател на младежката консервативна организация Turning Point USA и е известен като политически активист и привърженик на Тръмп, отбелязват агенциите.

В социалните мрежи беше разпространен видеозапис, на Кърк говори с микрофон под бяла тента с изписани на нея лозунги "Американското завръщане" и "Докажете, че греша". В следващия момент се чува как отекват изстрели, а той се хваща с дясната ръка за областта на шията, откъдето започва обилно кръвотечение. Междувременно настава суматоха и хората от публиката започват да бягат и да крещят. Асошиейтед прес потвърди, че кадрите са заснети в кампуса на университета "Юта Вали".

Първоначално бе съобщено, че вероятният извършител е задържан, но по-късно от университета информираха, че задържаното лице не е стрелецът.

