Младежкият активист Чарли Кърк е бил прострелян в университет в САЩ

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Вероятният извършител е задържан, а полицията разследва случая

младежкият активист чарли кърк бил прострелян университет сащ
Снимка: БТА
Слушай новината

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че известният консервативен активист и негов привърженик Чарли Кърк е бил прострелян по време на своя публична изява в университет в щата Юта, предаде Ройтерс.

"Трябва да се молим за Чарли Кърк, който беше прострелян. Той е прекрасен човек", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Сошъл".

Кърк е съосновател на младежката консервативна организация Turning Point USA и е известен като политически активист и привърженик на Тръмп, отбелязват агенциите.

В социалните мрежи беше разпространен видеозапис, на който той говори с микрофон под бяла тента с изписани на нея лозунги "Американското завръщане" и "Докажете, че греша". В следващия момент се чува как отекват изстрели, а той се хваща с дясната ръка за областта на шията, откъдето започва обилно кръвотечение.

снимки: БТА

Междувременно настава суматоха и хората от публиката започват да бягат и да крещят. Асошиейтед прес потвърди, че кадрите са заснети в кампуса на университета "Юта Вали", където Кърк е било планирано да говори днес. По данни на Ен Би Си вероятният извършител е задържан, а полицията разследва случая. Засега няма данни за състоянието на Кърк.

