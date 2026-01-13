БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Китай създаде софтуер за синхронизиране на времето на Луната и Земята

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:55 мин.
чака снимка космически апарат картографира водата луната
Китайски учени са разработили първия в света софтуер за точно измерване на времето на Луната и синхронизирането му с това на Земята. Тази технология ще позволи по-прецизна навигация на земния спътник "в условията на набиращата скорост глобална лунна надпревара".

На Луната часовниците "тиктакат" малко по-различно отколкото на Земята заради по-слабата гравитация - с около 56 милионни части от секундата на ден. Този ефект е незначителен, но се натрупва с времето, правейки земното време все по-ненадеждно за работа на Луната.

За да решат този проблем, изследователи от обсерваторията "Цзицзиншан" в Нанкин са разработили модел, който отчита по-слабата лунна гравитация и движението на земния спътник в космоса, за да синхронизира точно събитията на Луната с часовниците, използвани на Земята.

Китайските специалисти са оформили тази модел като готов за употреба софтуер, което ще позволи на потребителите да сравняват лунното и земното време в една стъпка, вместо да разчитат на сложни изчисления.

Разработчиците на системата казват, че целта им е да улеснят точното измерване на лунното време с увеличаването на честотата на полетите до Луната. Те са нарекли новия софтуер LTE440.

Докато лунните експедиции са били редки, инженерите просто са използвали земното време и са внасяли корекции за всяка мисия, когато това е било необходимо. В бъдеще обаче се очаква все повече космически апарати и експедиции с участието на хора да работят на Луната, затова подобна система е необходима, смятат нейните създатели.

#синхронизация на времето #Земята #Луната

