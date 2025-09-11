Неграмотни: Зрелостниците в над 200 училища в страната с под "Среден 3" на матурите по български език

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В 17 училища в страната всички зрелостници са получили "Слаб 2" на ДЗИ по БЕЛ

неграмотни зрелостниците 200 училища страната среден матурите български
Слушай новината

Зрелостниците в над 200 училища в страната с близо 4000 ученици за трета поредна година постигат среден резултат под "Среден 3" на матурата по български език и литература. Това показва анализ на Института за пазарна икономика (ИПИ), озаглавен "Образование без цел".

В най-тежките случаи - в 17 училища, всички зрелостници получават кръгли двойки – средният резултат е "Слаб 2,00", което означава, че нито един ученик не е показал дори базова грамотност.

Мит е, че слабите училища се намират само в малки и отдалечени населени места. Анализът показва, че училища с резултат под "Среден 3,00" има във всяка една област и във всякакви населени места – в села, в малки и големи градове, включително и в София. Слаби училища има във всяка една от 28-те области в страната и в 130 общини – около половината от всеки 265 българските общини.

Сред тях има и големи гимназии с по близо сто зрелостници годишно.

"Това означава, че кризата е национална и системна, а не регионален феномен", посочват от ИПИ.

Данните по области обаче показват много сериозни разлики на регионално ниво.

Докато зрелостниците от слабите училища представляват около 1% в областите Смолян и София-град, във Видин, Шумен и Разград те са над 20%. В област Разград всеки четвърти зрелостник е от училище със среден успех под "Среден 3".

Според анализа причина за пълния провал на 17-те училища с кръгли двойки за всички зрелостници не може да се търси в отделни ученици, защото в някои такива училища се явяват по над десет ученици. Големината на населеното място също не е фактор – някои са в села, но други са в средни и дори големи градове – столицата, Пловдив, Бургас. Такива училища има както в големи областни центрове, така и в малки населени места.

Изводът на анализа е, че българското образование е изправено пред системна криза. Изследването на резултатите е комбинирано с разговори с директори и преглед на международни проучвания, като показва, че слабите училища са навсякъде, обхващат голям брой ученици и са с хронично лоши резултати. Въпреки това опитът показва, че има примери за подобрение и възможности за конкретни добри практики. Подобряване на резултатите на матурата може да се постигне с индивидуализирано обучение, допълнителни часове за изоставащи ученици, внимателно управление на училищната среда и социално-емоционална подкрепа, посочват от ИПИ.

#лоши резултати #ипи #ДЗИ #неграмотни #матури #зрелостници

