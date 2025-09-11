БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
24 години след 11 септември: Възпоменателна церемония на "кота нула" в Манхатън

Диана Симеонова
Доналд Тръмп присъства на церемонията в Пентагона

11 септември - годишнина
Снимка: БТА
Слушай новината

Днес се навършват 24 години от атентатите в Съединените щати. На 11 септември 2001 г. при атаки с отвлечени от Ал-Кайда самолети в Ню Йорк, Пентагона и Пенсилвания загинаха почти 3000 души.

Възпоменателнa церемония се състоя на "кота нула" в Манхатън - мемориалът, построен на мястото на кулите близнаци на Световния търговски център, в който се врязаха първите два отвлечени самолета. Близки на жертвите изчетоха на глас имената на всички около 2700 загинали при атаката.

Американският президент Доналд Тръмп, съпругата му Мелания Тръмп и министърът на войната Пийт Хегсет присъстваха на церемония в Пентагона, където се вряза третият отвлечен самолет. Те изслушаха изчитането на имената на 184-мата загинали и запазиха минута мълчание в точния час на сблъсъка.

#атентати #САЩ #11 септември

