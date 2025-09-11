Недостиг на места в яслите и детските градини в Пловдив

На прага на учебната година - в Пловдив продължава да има осезаем недостиг на места в детските градини и ясли. Броят на децата, които кандидатстват е много повече от обявените свободни места, показват данните от последното класиране. На фона на този недостиг в града беше открита нова ясла, в която ще учат близо 50 деца.

Данните от последното класиране показват, че от 889 кандидатстващи деца, са приети 294. В най-големия квартал на Пловдив "Централен" - 72 деца остават без места в ясла и детска градина. Родителите казват, че чакат дълго за прием, а синът на Симона Петрова има късмет, защото е приет след трето класиране.

- БНТ: Дълго ли чакахте за ясла? Симона Петрова: Да. Доста дълго време. Аз съм от друг квартал. На последното класиране ни приеха август месец. Чака се дълго. Няма места. Децата са повече от свободните места." - БНТ: Дълго ли чакахте? Нина Георгиева: Да. От март месец подавам заявления и както се казва – последният влак. Деца има. Места няма."

За да решат проблема с местата, от общината ще строят нови ясли с 18 групи в тях.

Георги Стаменов, кмет на район "Централен": "В момента правим пристройка към "Детска ясла 18" за с две групи, което ще рече, че след завършването и откриването ѝ ще имаме 2 групи, 32 места и ще отговорим на минималното изискване." Владимир Темелков, заместник-кмет на Пловдив: "Естествено, че няма места, особено в яслените групи. Градът се развива. Но ние правим абсолютно всичко по силите ни. Кандидатстваме по всякакви програми. Залагаме в бюджета пари. Искаме още терени."

В Пловдив беше открит филиал на детска ясла, в която са приети 48 деца.

Деница Килимска, директор на "Детска ясла на мечтите": "Има доста родители, които не могат да запишат децата и мисля, че с тази ясла помагаме на тях. Една голяма сграда с 3 групи. Има физкултурен салон. Имаме си млечна кухня голяма, която ще обслужваме родителите в квартала."

Изграждането на яслата струва над 3 милиона лева.