Постмониторингът върху България от ПАСЕ ще отпадне на 1 октомври

Комисията за мониторинг на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа е предложила да бъде закрит диалогът след мониторинг с България. Това съобщи депутатът от ГЕРБ-СДС и вицепрезидент на ПАСЕ Деница Сачева.

По думите ѝ това означава, че занапред страната ни ще бъде наблюдавана само чрез редовните периодични прегледи, както всички останали държави членки на Европейския съюз.

Окончателното решение за отпадане на постмониторинга ще бъде взето на 1 октомври по време на пленарната сесия на ПАСЕ. Сачева подчертава, че това е важен момент за България, която след 26 години в постмониторингова процедура е на път да бъде призната като стабилен и равноправен член на европейската демократична общност.

Тя отбелязва, че Комисията за мониторинг на ПАСЕ отчита, че България е преодоляла политическата криза и нестабилността, изразени че седем поредни предсрочни парламентарни избори между 2021 и 2024 г. Деница Сачева допълва, че комисията приветства факта, че през януари 2025 година е сформирано коалиционно правителство, което демонстрира "устойчива политическа воля да се спазват ангажиментите и задълженията, поети в сътрудничество с механизмите на Съвета на Европа".