БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Европа нащрек: Реакции и изводи след нахлуването на...
Чете се за: 05:20 мин.
Лоялните на Доган учредяват нова партия "Алианс за...
Чете се за: 02:32 мин.
Разказ от първо лице за живота в Херсон, на километър от...
Чете се за: 04:27 мин.
"Мрачен момент за Америка": Стрелецът, убил...
Чете се за: 04:57 мин.
Със 100 000 повече противогрипни ваксини са поръчани за...
Чете се за: 03:30 мин.
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Постмониторингът върху България от ПАСЕ ще отпадне на 1 октомври

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Запази

Това съобщи вицепризидентът на асамблеята Деница Сачева

ларго - триъгълник на властта
Снимка: БТА
Слушай новината

Комисията за мониторинг на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа е предложила да бъде закрит диалогът след мониторинг с България. Това съобщи депутатът от ГЕРБ-СДС и вицепрезидент на ПАСЕ Деница Сачева.

По думите ѝ това означава, че занапред страната ни ще бъде наблюдавана само чрез редовните периодични прегледи, както всички останали държави членки на Европейския съюз.

Окончателното решение за отпадане на постмониторинга ще бъде взето на 1 октомври по време на пленарната сесия на ПАСЕ. Сачева подчертава, че това е важен момент за България, която след 26 години в постмониторингова процедура е на път да бъде призната като стабилен и равноправен член на европейската демократична общност.

Тя отбелязва, че Комисията за мониторинг на ПАСЕ отчита, че България е преодоляла политическата криза и нестабилността, изразени че седем поредни предсрочни парламентарни избори между 2021 и 2024 г. Деница Сачева допълва, че комисията приветства факта, че през януари 2025 година е сформирано коалиционно правителство, което демонстрира "устойчива политическа воля да се спазват ангажиментите и задълженията, поети в сътрудничество с механизмите на Съвета на Европа".

#ПАСЕ #мониторинг

Последвайте ни

ТОП 24

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две...
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
2
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
Почина активистът Чарли Кърк, прострелян по време на публична изява в щата Юта
3
Почина активистът Чарли Кърк, прострелян по време на публична изява...
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за училища и детски градини
4
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за училища и...
Художничка изрисува портрети на Лили Иванова в столичния квартал "Бъкстон"
5
Художничка изрисува портрети на Лили Иванова в столичния квартал...
Младежкият активист Чарли Кърк е бил прострелян в университет в САЩ
6
Младежкият активист Чарли Кърк е бил прострелян в университет в САЩ

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Политика

Ангел Славчев, "Възраждане": Подготвихме вот на недоверие още през юли, само "Величие" ни подкрепиха
Ангел Славчев, "Възраждане": Подготвихме вот на недоверие още през юли, само "Величие" ни подкрепиха
Лоялните на Доган учредяват нова партия "Алианс за права и свободи" Лоялните на Доган учредяват нова партия "Алианс за права и свободи"
Чете се за: 02:32 мин.
Президентът Румен Радев: България става все по-видима на инвестиционната карта на германския бизнес Президентът Румен Радев: България става все по-видима на инвестиционната карта на германския бизнес
Чете се за: 04:07 мин.
Желязков за руските дронове над Полша: Трябват сериозни гаранции за сигурност от страна на Европа Желязков за руските дронове над Полша: Трябват сериозни гаранции за сигурност от страна на Европа
Чете се за: 00:50 мин.
Как реагира българският парламент след нахлуването на руските дронове в Полша? Как реагира българският парламент след нахлуването на руските дронове в Полша?
Чете се за: 02:25 мин.
Георг Георгиев за Газа: Тревожи ни, че загиват невинни, но и че Хамас не връща заложниците, не сваля оръжие Георг Георгиев за Газа: Тревожи ни, че загиват невинни, но и че Хамас не връща заложниците, не сваля оръжие
Чете се за: 03:15 мин.

Водещи новини

Пътят към еврото: Управителят на БНБ участва в заседанието на Управителния съвет на ЕЦБ
Пътят към еврото: Управителят на БНБ участва в заседанието на...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Европа нащрек: Реакции и изводи след нахлуването на дронове в Полша Европа нащрек: Реакции и изводи след нахлуването на дронове в Полша
Чете се за: 05:20 мин.
По света
Завинаги на 12: Сияна - тишина, а след нея само спомени Завинаги на 12: Сияна - тишина, а след нея само спомени
Чете се за: 07:32 мин.
У нас
Разказ от първо лице за живота в Херсон, на километър от фронтовата линия Разказ от първо лице за живота в Херсон, на километър от фронтовата линия
Чете се за: 04:27 мин.
По света
"Имаше толкова много кръв": "Гласът на...
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Лоялните на Доган учредяват нова партия "Алианс за права и...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Израел и Хамас не отстъпват от позициите си след атаката в Доха
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Ремонтът на учебните програми: Задачите с левове засега няма да...
Чете се за: 03:17 мин.
България и еврото
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ