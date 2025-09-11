Ново разглеждане на доказателствата искат близки на задържаните за побоя над полицейския шеф в Русе

Близки на задържаните в Русе младежи за побоя над полицейския началник Николай Кожухаров настояват за ново разглеждане на доказателствата по случая и за освобождаването на задържания 15-годишен Станислав Александров.

Утре в Апелативния съд във Велико Търново ще бъдат гледани мерките на четиримата задържани. Адвокатът на непълнолетния младеж Станислав Иванов заяви за БНТ днес, че е отправил искане към окръжната прокуратура за ревизиране на досегашните доказателства по случая и пълно събиране на нови, както и да бъдат предоставени всички записи - от камерите в района и от бодикамерите на полицаите.

Пред БНТ чичото на момчето заяви, че се надява на обективно съдебно решение.