Ново разглеждане на доказателствата искат близки на задържаните за побоя над полицейския шеф в Русе

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Теодор Стамболиев
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Близки на задържаните в Русе младежи за побоя над полицейския началник Николай Кожухаров настояват за ново разглеждане на доказателствата по случая и за освобождаването на задържания 15-годишен Станислав Александров.

Утре в Апелативния съд във Велико Търново ще бъдат гледани мерките на четиримата задържани. Адвокатът на непълнолетния младеж Станислав Иванов заяви за БНТ днес, че е отправил искане към окръжната прокуратура за ревизиране на досегашните доказателства по случая и пълно събиране на нови, както и да бъдат предоставени всички записи - от камерите в района и от бодикамерите на полицаите.

Пред БНТ чичото на момчето заяви, че се надява на обективно съдебно решение.

Спасимир Котов - чичо на Станислав Александров: Наистина се надявам всички да си свършат работата по един обективен начин. Очаквам от Апелативния съд да ги освободи още утре, защото те са задържани неправомерно. Съгласете се, че 15-годишно момче - съда в Русе излиза с мотив, че той може да се укрие и да извърши друго престъпление, което е абсурдно. Момчето е с чисто съдебно минало и наистина този мотив е абсурден отвсякъде.

#шеф на полицията #Русе #протест

