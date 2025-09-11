Желязков: Членството на България в еврозоната е последна стъпка към пълната евроинтеграция

Членството на България в еврозоната е последната стъпка към пълноценната европейска интеграция в структурите и системите на Европейския съюз.

Това заяви в Благоевград премиерът Росен Желязков по време на информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България.

Според Желязков полемиката около въвеждането на еврото и членството на България в еврозоната е по-скоро политически, а не икономически и социален въпрос.