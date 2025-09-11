Желязков: Членството на България в еврозоната е последна стъпка към пълната евроинтеграция

В Благоевград се проведе информационна среща за еврото
Членството на България в еврозоната е последната стъпка към пълноценната европейска интеграция в структурите и системите на Европейския съюз.
Това заяви в Благоевград премиерът Росен Желязков по време на информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България.
Според Желязков полемиката около въвеждането на еврото и членството на България в еврозоната е по-скоро политически, а не икономически и социален въпрос.
"България ще стане част от близо 400-милионен пазар. Това е огромен пазар, който е доказал своите предимства в периода от своето над 20-годишно съществуване. Ние няма да приемем чужда валута, ние приемаме нашата европейска валута, европейската валута, която ще позволи на България да е по пълноценна като участник в единния европейски пазар. Накратко ползите: стабилност и предвидимост, единната валута намалява валутните рискове, по-ниските транзакционни разходи, това ще го усети всеки който активно търгува, участва в стопански обороти", коментира премиерът.