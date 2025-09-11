25-годишна жена е открита мъртва в дупнишко село, издирва се мъжът ѝ, заподозрян в убийството

Полицаи от няколко районни управления издирват мъж, заподозрян за тежко престъпление в дупнишкото село Крайници. По информация на кмета на селото Десислав Начов, мъжът е търсен за убийството на жена си, което е извършено тази нощ в къща в селото.

Сигнал за тежкото престъпление е постъпил тази сутрин в 4.20 часа. По информация на полицията в РУ Дупница е съобщено, че в къщата на 25-годишна жена от село Крайници е дошъл мъжът, с когото е живяла на семейни начала по-рано, нанесъл ѝ е побой. Пристигналите на място служители не са ги открили в имота. При извършения обход на около 500 м от къщата е открит трупът на жената. Извършителят на деянието не е открит. Предприети са незабавни издирвателни действия, уведомени са съседни дирекции.

Издирваният мъж е 36-годишен и е от гоцеделчевското село Дъбница.

За БНТ кметът на село Крайници каза, че жената не е постоянен жител на селото, върнала се при роднини преди дни, а снощи дошъл и мъжът, с когото живее на семейни начала. Младата жена е майка на три деца.