БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Със 100 000 повече противогрипни ваксини са поръчани за...
Чете се за: 02:47 мин.
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

25-годишна жена е открита мъртва в дупнишко село, издирва се мъжът ѝ, заподозрян в убийството

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Христова
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Запази

Младата жена е майка на три деца

пловдивската полиция задържа мним кинезитерапевт
Слушай новината

Полицаи от няколко районни управления издирват мъж, заподозрян за тежко престъпление в дупнишкото село Крайници. По информация на кмета на селото Десислав Начов, мъжът е търсен за убийството на жена си, което е извършено тази нощ в къща в селото.

Сигнал за тежкото престъпление е постъпил тази сутрин в 4.20 часа. По информация на полицията в РУ Дупница е съобщено, че в къщата на 25-годишна жена от село Крайници е дошъл мъжът, с когото е живяла на семейни начала по-рано, нанесъл ѝ е побой. Пристигналите на място служители не са ги открили в имота. При извършения обход на около 500 м от къщата е открит трупът на жената. Извършителят на деянието не е открит. Предприети са незабавни издирвателни действия, уведомени са съседни дирекции.

Издирваният мъж е 36-годишен и е от гоцеделчевското село Дъбница.

За БНТ кметът на село Крайници каза, че жената не е постоянен жител на селото, върнала се при роднини преди дни, а снощи дошъл и мъжът, с когото живее на семейни начала. Младата жена е майка на три деца.

#25-годишна жена #дупнишко село #млада жена #жестоко убийство #крайници

Последвайте ни

ТОП 24

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две...
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война насам, заяви Туск след свалянето на руски дронове
2
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война...
Катастрофа с джип и два мотора на магистрала "Тракия" край Пловдив
3
Катастрофа с джип и два мотора на магистрала "Тракия"...
Президентът: Нарушаването на въздушното пространство на Полша води до опасна ескалация на напрежение между Русия и НАТО
4
Президентът: Нарушаването на въздушното пространство на Полша води...
Почина активистът Чарли Кърк, прострелян по време на публична изява в щата Юта
5
Почина активистът Чарли Кърк, прострелян по време на публична изява...
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за много версии, те не са на МВР, а на сайтчета и тролове
6
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за много...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
3
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
4
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Криминално

Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община Горна Оряховица
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община Горна Оряховица
Съдът решава дали да останат в ареста младежите, пребили шефа на полицията в Русе Съдът решава дали да останат в ареста младежите, пребили шефа на полицията в Русе
Чете се за: 01:05 мин.
Бягство от полицейска проверка - пиян със спортна кола избяга от униформените, търсят го Бягство от полицейска проверка - пиян със спортна кола избяга от униформените, търсят го
Чете се за: 00:40 мин.
След екшъна в Русе: Прокуратурата повдига обвинения за побоя над директора на полицията След екшъна в Русе: Прокуратурата повдига обвинения за побоя над директора на полицията
Чете се за: 01:00 мин.
Преасфалтират отсечката, където при катастрофа загина 12-годишната Сияна Преасфалтират отсечката, където при катастрофа загина 12-годишната Сияна
Чете се за: 01:30 мин.
ГДБОП съдейства на Швейцария по разследване за трафик на хора и пране на пари ГДБОП съдейства на Швейцария по разследване за трафик на хора и пране на пари
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за училища и детски градини
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за училища и...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Все още има тлеещи огнища от големия пожар край Карнобат Все още има тлеещи огнища от големия пожар край Карнобат
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Със 100 000 повече противогрипни ваксини са поръчани за тази зима Със 100 000 повече противогрипни ваксини са поръчани за тази зима
Чете се за: 02:47 мин.
Общество
Показното убийство на привърженик на Тръмп: Издирват убиеца на Чарли Кърк Показното убийство на привърженик на Тръмп: Издирват убиеца на Чарли Кърк
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Ден след нахлуването на руски дронове: Полша затваря граничните си...
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Кървавият 11 септември: 24 години от атентатите срещу Кулите...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
След екшъна с трамвай 22: Съдът гледа мярката на задържания
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Валежи и гръмотевици в четвъртък
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ