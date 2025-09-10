Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития

Българската национална телевизия започна кампания, в която показва на зрителите голяма част от най-значимите спортни събития през лятото на 2025 г.

Начало на кампанията "Спортно лято с БНТ 3" даде европейското първенство по спортна гимнастика в Лайпциг, Последваха финалите на европейското първенство по гребане в Пловдив.

В началото на юни (7-8 юни) ви направихме свитедели на битките за медалите на шампионата на Стария континент по художествена гимнастика в Талин.

От 6 юни ефирът на БНТ премина трайно под знака на Цар Футбол. Излъчихме пряко от Пловдив приятелската среща между националните отбори на България и Кипър, а 4 дни по-късно показахме на живо от Ираклион контролата Гърция - България.

На 8 юни видяхте пряко и финала в турнира на УЕФА Лига на нациите.

БНТ 1 и БНТ 3 предаваха най-интересните мачове от най-голямото футболно събитие за годината – ФИФА Световно клубно първенство, от 14 юни до 13 юли. През юли по БНТ 3 показахме финалите на УЕФА Европейско първенство за жени.

В кампанията "Спортно лято с БНТ 3" ви направихме свидетели на световното първенство по плувни спортове в Сингапур.

През август емоциите се пренасоха в Рио де Жанейро, където най-добрите гимнастички на планетата спореха за отличията от световното първенство по художествена гимнастика.

В първите дни на септември футболните емоции отново завлядават ефира на БНТ с началото на световните квалификации за българския национален отбор.

Показахме мача с европейския шампион Испания на 4 септември в София, а три дни по-късно и двубоя с Грузия в Тбилиси.

Кампанията „Спортно лято с БНТ 3“ ще приключи с два големи шампионата – световното първенство по лека атлетика от 13 до 21 септември в Токио и световното първенство по борба от 14 до 21 септември в Загреб, където надеждите са за български успехи.

По този начин Българската национална телевизия продължава традицията да дава на зрителите си възможността абсолютно безплатно да наблюдават висококачествени състезания на световно ниво в разнообразни видове спорт. Това е част от стремежа на обществената медия да показва на аудиторията успехите на българските спортисти по света.