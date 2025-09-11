Беларус освободи над 50 затворници след призив на Тръмп

Беларус освободи 52-ма затворници по призив на американския президент Доналд Тръмп към лидера на страната Александър Лукашенко.

Сред освободените има 14 чужденци. Вече бившите затворници преминаха в Литва заедно с американската делегация, договорила освобождаването им. Един от освободените - Микола Статкевич, отказа да напусне Беларус. Той се кандидатира срещу Лукашенко на изборите през 2010 година.

В замяна на жеста на Минск, Вашингтон ще облекчи санкциите срещу националния авиопревозвач "Белавия", включително за покупка на резервни части за самолетния парк. Миналия месец в разговор с Лукашенко, Тръмп поиска свобода за 1300 или 1400 затворници- много повече от освободените днес.