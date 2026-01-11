Александър Николов отбеляза 16 точки за първата шампионатана победа на Лубе за годината

Българският волейболен национал Алекс Николов поведе Лубе към първа победа в италианския елит за 2026 г. В Чивитанова домакините спечелиха срещу Падуа с 3:0 (25:17, 27:25, 30:28) гейма за радост на феновете си.

Юношата на Левски бе най-резултатен с 16 точки (2 аса). За гостите в игра не се появи друг световен вицешампион с България - Борис Начев.

След днешния мач Николов натрупа 291 точки за сезона в първенство и е втори при реализаторите след Фере Регерс от Милано с 312 точки.