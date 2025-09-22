БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Топлофикация София" няма пари, за да...
Чете се за: 03:37 мин.
България чества 117 години от обявяването на Независимостта
Чете се за: 01:57 мин.

БНТ 3 излъчи световното първенство по лека атлетика в Токио

2200 лекоатлети, представители на 198 страни, стартираха в японската столица в първия голям шампионат на открито от новия олимпийски цикъл.

световно първенство по лека атлетика Токио
Българската национална телевизия сложи край на кампанията си "Спортно лято" със световните първенства по лека атлетика и борба.

Най-добрите състезатели в Царицата на спортовете се събраха в Токио от 13 до 21 септември.

2200 лекоатлети, представители на 198 страни, стартираха в японската столица в първия голям шампионат на открито от новия олимпийски цикъл.

България беше представена от четиримата си най-добри състезатели - Божидар Саръбоюков, Тихомир Иванов, Габриела Петрова и Пламена Миткова.

От тях само европейският шампион в зала в скока на дължина се пребори за финал в собствената дисциплина, където завърши на престижно пето място.

По традиция, започнала от първото световно първенство през 1983 г. и продължаваща почти без изключения, Българската национална телевизия ви направи преки свидетели на зрелищните състезания от шампионата на планетата по лека атлетика.

Всички резултати от Токио 2025:

13 септември /събота/ : 10 000 м жени, гюле мъже, 4х400 м смесена щафета

Канадец и испанка грабнаха първите титли от световното по лека атлетика

Пламена Миткова не успя да се класира на финал в скока на дължина в Токио

Беатрис Чебет спечели и световна титла на 10 000 м, американците триумфираха в смесената щафета 4x400 м

14 септември /неделя/ : хвърляне на диск жени, дълъг скок жени, финал 10 000 мъже, 100 м жени, 100 м мъже

Перес Джепчирчир спечели световната титла в маратона при жените

Тихомир Иванов не успя да се класира за финала на скока на височина

Ямайка и САЩ обраха медалите в спринта на 100 м при мъжете и жените

15 септември /понеделник/ : овчарски скок мъже, хвърляне на чук жени, 100 м с препятствия жени, стипълчейз 3 000 м мъже

Божидар Саръбоюков преодоля квалификациите на скок дължина на световното

Божидар Саръбоюков: Не съм доволен от себе си в квалификацията, но ще съм мотивиран за финала

Арманд Дуплантис постави нов световен рекорд и грабна титлата в овчарския скок в Токио

Дитаджи Камбунджи взе златото на 100 м с препятствия, Джорди Биймиш ликува на 3000 м стипълчейз в Токио

16 септември /вторник/ : висок скок мъже, хвърляне на чук мъже, 1 500 м жени, 110 метра с препятствия мъже

Габриела Петрова не успя да прескочи квалификациите на световното по лека атлетика

Габриела Петрова: Допуснах новобрански грешки

Тинч триумфира на 110 м с препятствия в Токио, Кипиегон записа исторически успех на 1500 м

17 септември /сряда/ : овчарски скок жени, дълъг скок мъже, 3 000 м стипълчейз жени, 1 500 м мъже

Божидар Саръбоюков завърши пети в скока на дължина на световното първенство по лека атлетика

Мелиса Джеферсън-Уудън се класира за полуфиналите на 200 м на световния шампионат по лека атлетика

Кейти Муун стана първата жена с три поредни световни титли в овчарския скок

18 септември /четвъртък/ : хвърляне на копие мъже, троен скок жени, 400 м мъже, 400 метра жени

МакЛафлин-Леврон триумфира на 400 м гладко бягане с второто най-бързо време в историята

19 септември /петък/ : троен скок мъже, 400 м с препятствия мъже, 400 м с препятствия жени, 200 м мъже, 200 м жени

Япония остава без голямата си надежда за титла на световното по лека атлетика

Ноа Лайлс спечели четвърта световна титла на 200 м в Токио

20 септември /събота/ : тласкане на гюле жени, хвърляне на копие жени, 5000 м жени, 800 м мъже

34-годишен бразилец спечели първата си световна титла на 20 км спортно ходене

Кенийски атлети взеха световните титли на 800 метра при мъжете и 5000 метра при жените

21 септември /неделя/ : висок скок жени, 800 м жени, 5000 м мъже, хвърляне на диск мъже, щафета 4x400 м мъже, щафета 4x400 м жени, щафета 4x100 м жени, щафета 4x100 м мъже

Двоен триумф за САЩ в щафетите 4x100 на световното по лека атлетика

От 14 до 21 септември Българската национална телевизия ще предава и световното първенство по борба.

Излъчването на световните първенства по лека атлетика и борба е последният етап от кампанията „Спортно лято с БНТ 3“, която даде шанса дори на най-неизкушения зрител да се докосне до спортни събития от световна класа.

#световно първенство по лека атлетика в Токио 2025 г.

