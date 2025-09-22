БНТ 3 излъчи световното първенство по лека атлетика в Токио

Българската национална телевизия сложи край на кампанията си "Спортно лято" със световните първенства по лека атлетика и борба.

Най-добрите състезатели в Царицата на спортовете се събраха в Токио от 13 до 21 септември.

2200 лекоатлети, представители на 198 страни, стартираха в японската столица в първия голям шампионат на открито от новия олимпийски цикъл.

България беше представена от четиримата си най-добри състезатели - Божидар Саръбоюков, Тихомир Иванов, Габриела Петрова и Пламена Миткова.

От тях само европейският шампион в зала в скока на дължина се пребори за финал в собствената дисциплина, където завърши на престижно пето място.

По традиция, започнала от първото световно първенство през 1983 г. и продължаваща почти без изключения, Българската национална телевизия ви направи преки свидетели на зрелищните състезания от шампионата на планетата по лека атлетика.

Всички резултати от Токио 2025:

13 септември /събота/ : 10 000 м жени, гюле мъже, 4х400 м смесена щафета

Канадец и испанка грабнаха първите титли от световното по лека атлетика

Пламена Миткова не успя да се класира на финал в скока на дължина в Токио

Беатрис Чебет спечели и световна титла на 10 000 м, американците триумфираха в смесената щафета 4x400 м

14 септември /неделя/ : хвърляне на диск жени, дълъг скок жени, финал 10 000 мъже, 100 м жени, 100 м мъже



Перес Джепчирчир спечели световната титла в маратона при жените

Тихомир Иванов не успя да се класира за финала на скока на височина



Ямайка и САЩ обраха медалите в спринта на 100 м при мъжете и жените



15 септември /понеделник/ : овчарски скок мъже, хвърляне на чук жени, 100 м с препятствия жени, стипълчейз 3 000 м мъже

Божидар Саръбоюков преодоля квалификациите на скок дължина на световното

Божидар Саръбоюков: Не съм доволен от себе си в квалификацията, но ще съм мотивиран за финала



Арманд Дуплантис постави нов световен рекорд и грабна титлата в овчарския скок в Токио

Дитаджи Камбунджи взе златото на 100 м с препятствия, Джорди Биймиш ликува на 3000 м стипълчейз в Токио

16 септември /вторник/ : висок скок мъже, хвърляне на чук мъже, 1 500 м жени, 110 метра с препятствия мъже

Габриела Петрова не успя да прескочи квалификациите на световното по лека атлетика

Габриела Петрова: Допуснах новобрански грешки



Тинч триумфира на 110 м с препятствия в Токио, Кипиегон записа исторически успех на 1500 м



17 септември /сряда/ : овчарски скок жени, дълъг скок мъже, 3 000 м стипълчейз жени, 1 500 м мъже

Божидар Саръбоюков завърши пети в скока на дължина на световното първенство по лека атлетика

Мелиса Джеферсън-Уудън се класира за полуфиналите на 200 м на световния шампионат по лека атлетика

Кейти Муун стана първата жена с три поредни световни титли в овчарския скок

18 септември /четвъртък/ : хвърляне на копие мъже, троен скок жени, 400 м мъже, 400 метра жени

МакЛафлин-Леврон триумфира на 400 м гладко бягане с второто най-бързо време в историята

19 септември /петък/ : троен скок мъже, 400 м с препятствия мъже, 400 м с препятствия жени, 200 м мъже, 200 м жени

Япония остава без голямата си надежда за титла на световното по лека атлетика



Ноа Лайлс спечели четвърта световна титла на 200 м в Токио

20 септември /събота/ : тласкане на гюле жени, хвърляне на копие жени, 5000 м жени, 800 м мъже

34-годишен бразилец спечели първата си световна титла на 20 км спортно ходене



Кенийски атлети взеха световните титли на 800 метра при мъжете и 5000 метра при жените

21 септември /неделя/ : висок скок жени, 800 м жени, 5000 м мъже, хвърляне на диск мъже, щафета 4x400 м мъже, щафета 4x400 м жени, щафета 4x100 м жени, щафета 4x100 м мъже

Двоен триумф за САЩ в щафетите 4x100 на световното по лека атлетика

От 14 до 21 септември Българската национална телевизия ще предава и световното първенство по борба.

Излъчването на световните първенства по лека атлетика и борба е последният етап от кампанията „Спортно лято с БНТ 3“, която даде шанса дори на най-неизкушения зрител да се докосне до спортни събития от световна класа.