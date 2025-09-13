БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Беатрис Чебет спечели и световна титла на 10 000 м, американците триумфираха в смесената щафета 4x400 м

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Гледайте световното първенство по лека атлетика по БНТ 3.

Беатрис Чебет
Снимка: БТА
Слушай новината

Олимпийската шампионка и световна рекордьорка Беатрис Чебет спечели титлата в бягането на 10 000 метра на световното първенство по лека атлетика в Токио, като това е нейно първо отличие в шампионата на планетата.

Кенийката бе най-бърза на дистанцията с 30:37.61 минути, като изпревари с повече от половин секунда италианката Надя Батоклети, а с бронзов медал остана Гудаф Чегай от Етиопия. Чебет ще се опита да повтори успеха си и в бягането на 5 000 метра следващата събота.

Смесената щафета на САЩ спечели титлата на 4x400 метра за трети път от общо четири, откакто съществува дисциплината. Американците триумфираха през 2019 и 2023, но останаха само с бронз в домашното състезание в Юджийн през 2022. Фемке Бол помогна много за сребърния медал на Нидерландия в щафетата, а на подиума ще се качи и тимът на Белгия, завършил трети.

Американецът Райън Краузър направи впечатляващо постижение и след трите си златни олимпийски медала добави и световна титла в Токио в хвърлянето на гюле с резултат 22,34 метра. 32-годишният Краузър остави зад себе си мексиканеца Усиел Муньос с 21,97 м и италианеца Леонардо Фабри с 21,94. Толкова постигна е Том Уолш от Нова Зеландия, но Фабри направи по-добър втори опит.

Свързани статии:

Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Шампионатът на планетата е в Токио, а преките предавания по БНТ 3...
Чете се за: 04:27 мин.
#световно първенство по лека атлетика в Токио 2025 г. #Беатрис Чебет

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с. Басарбово
1
Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с....
Цвета Рангелова: Протестираме, защото ни анексираха насилствено в еврозоната
2
Цвета Рангелова: Протестираме, защото ни анексираха насилствено в...
Освободиха от ареста 15-годишното момче от боя с полицейския шеф в Русе
3
Освободиха от ареста 15-годишното момче от боя с полицейския шеф в...
Камион изгоря на магистрала "Струма"
4
Камион изгоря на магистрала "Струма"
Един човек е задържан, а друг е в болница след саморазправа на летището в София
5
Един човек е задържан, а друг е в болница след саморазправа на...
Да изкачиш Черни връх 1000 пъти: 72-годишният Сергей и неговата любов към планината
6
Да изкачиш Черни връх 1000 пъти: 72-годишният Сергей и неговата...

Най-четени

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Още от: Други спортове

Българска федерация естетическа групова гимнастика представи домакинството на световното първенство
Българска федерация естетическа групова гимнастика представи домакинството на световното първенство
Първи медал за България от световното първенство по канадска борба Първи медал за България от световното първенство по канадска борба
Чете се за: 00:40 мин.
Яница Динева завърши 12-та в многобоя и е на финал на лента Яница Динева завърши 12-та в многобоя и е на финал на лента
Чете се за: 01:22 мин.
Сестри Стоеви и Калояна Налбантова спечелиха титли на турнир в Белгия Сестри Стоеви и Калояна Налбантова спечелиха титли на турнир в Белгия
Чете се за: 00:57 мин.
Валентина Георгиева се класира за финала на прескок на Световната купа в Париж Валентина Георгиева се класира за финала на прескок на Световната купа в Париж
Чете се за: 00:47 мин.
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3 Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Чете се за: 04:27 мин.

Водещи новини

Вот №5: Премиерът изрази съмнение дали той ще бъде допуснат за разглеждане, Борисов обвърза вота с избора за кандидат-президент
Вот №5: Премиерът изрази съмнение дали той ще бъде допуснат за...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Недоволни се събраха на антиправителствени протести срещу еврото в София, Варна и Русе Недоволни се събраха на антиправителствени протести срещу еврото в София, Варна и Русе
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Безводието в Плевенско: Допълнителни 10 литра в секунда от сондажа в с. Ясен Безводието в Плевенско: Допълнителни 10 литра в секунда от сондажа в с. Ясен
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Доналд Тръмп призова страните от НАТО да спрат да купуват руски петрол Доналд Тръмп призова страните от НАТО да спрат да купуват руски петрол
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Чете се за: 11:50 мин.
У нас
Столична община даде старт на кампанията "Четенето е...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Прокуратурата ще повдигне 3 обвинения на задържания за убийството...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Софийската районна прокуратура задържа мъжа, нанесъл средна телесна...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ