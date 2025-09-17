БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2...
Чете се за: 01:47 мин.
Пускат 24-часова винетка
Чете се за: 03:05 мин.
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Чете се за: 04:27 мин.
Патриархът: Вярата, надеждата и любовта - няма нещо...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мелиса Джеферсън-Уудън се класира за полуфиналите на 200 м на световния шампионат по лека атлетика

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
Спорт
Запази

Американката демонстрира ново отлично бягане, три дни след като спечели златния медал на 100 метра.

Мелиса Джеферсън-Уудън
Снимка: БТА
Слушай новината

Мелиса Джеферсън-Уудън не показа признаци на умора, класирайки се за полуфиналите на 200 метра при жените на световното първенство по лека атлетика в Токио (Япония), три дни след като спечели златния медал на 100 метра.

Бягайки на 200 метра за първи път на голямо първенство, 24-годишната американка изглеждаше в отлична форма и спечели убедително своята серия с резултат 22.24 секунди, за да направи още една крачка към дубъл в спринта.

Защитаващата титлата си шампионка от Ямайка Шерика Джаксън, която се стреми да изравни рекорда на Алисън Феликс от три световни титли, също се представи на ниво и спечели петата серия с 22.33 секунди - третото най-бързо време в пресявките. Първите две в дисциплината от миналогодишните Олимпийски игри в Париж отсъстваха, като шампионката Габи Томас пропуска световното първенство поради контузия на ахилеса, а сребърната медалистка Джулиън Алфред се оттегли поради разкъсване на подколянното сухожилие.

Общо четири американки спечелиха своите серии, като Анавия Батъл постигна най-добър резултат от 22.07 секунди, Джеферсън-Уудън бе втора най-бърза, а Британи Браун (22.50) и Макензи Лонг (22.51) също се класираха за полуфиналите.


"Краката ми сякаш се връщаха на пистата. 200 метра са различно усещане от 100 метра, така че става въпрос за изпълнение и да бъдеш умен. Треньорът ми вероятно ще ми каже, че съм изгорила твърде много енергия, но исках да усетя състезанието, за да не ми е чуждо нищо през следващите няколко дни", каза Джеферсън-Уудън.

Мелиса Джеферсън-Уудън се стреми да се изравни с германките Зилке Гладиш (1987) и Катрин Крабе (1991), както и с Шели-Ан Фрейзър-Прайс (2015) от Ямайка, като спечели и двата спринта при жените на едно световно първенство.

Британката Дина Ашър-Смит спечели последната серия с 22.40 секунди, петото най-бързо време за деня след Мари-Жозе Та Лу-Смит от Кот д'Ивоар (22.39).

Полуфиналите на 200 метра при дамите предстоят в четвъртък, а финалът е насрочен за петък.

Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3и на нашия сайт.

Свързани статии:

Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Шампионатът на планетата е в Токио, а преките предавания по БНТ 3...
Чете се за: 05:52 мин.
#световно първенство по лека атлетика в Токио 2025 г. #Мелиса Джеферсън-Уудън

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
1
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
2
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Връхлитат ни студ и силен вятър
3
Връхлитат ни студ и силен вятър
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Валежи и ветровито време ни очакват утре
5
Валежи и ветровито време ни очакват утре
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
6
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Други спортове

Серафим Бързаков: Юлияна Янева спечели четири много тежки срещи
Серафим Бързаков: Юлияна Янева спечели четири много тежки срещи
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3 НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Чете се за: 03:17 мин.
Юлияна Янева: Успях да покажа коя е Юлиана Янева Юлияна Янева: Успях да покажа коя е Юлиана Янева
Чете се за: 01:25 мин.
Юлияна Янева стигна до първия си финал на световно първенство Юлияна Янева стигна до първия си финал на световно първенство
Чете се за: 02:07 мин.
Кейти Муун стана първата жена с три поредни световни титли в овчарския скок Кейти Муун стана първата жена с три поредни световни титли в овчарския скок
Чете се за: 02:30 мин.
Божидар Саръбоюков: Доволен съм много от петото място, но не и от резултата Божидар Саръбоюков: Доволен съм много от петото място, но не и от резултата
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
(Не)доверие и власт: Бурни дебати по петия вот срещу кабинета "Желязков" в Народното събрание (Не)доверие и власт: Бурни дебати по петия вот срещу кабинета "Желязков" в Народното събрание
Чете се за: 08:35 мин.
У нас
ВМЗ-Сопот и постът шеф на ДАНС на фокус в кулоарите ВМЗ-Сопот и постът шеф на ДАНС на фокус в кулоарите
Чете се за: 06:47 мин.
У нас
Президентът Румен Радев отказа да назначи Деньо Денев за шеф на ДАНС Президентът Румен Радев отказа да назначи Деньо Денев за шеф на ДАНС
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
"Зависими", "бухалки" и...
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Тръмп във Великобритания: Майстор с черен колан или най-опасният...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Пускат 24-часова винетка
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ