Мелиса Джеферсън-Уудън се класира за полуфиналите на 200 м на световния шампионат по лека атлетика

Американката демонстрира ново отлично бягане, три дни след като спечели златния медал на 100 метра.
Мелиса Джеферсън-Уудън не показа признаци на умора, класирайки се за полуфиналите на 200 метра при жените на световното първенство по лека атлетика в Токио (Япония), три дни след като спечели златния медал на 100 метра.
Бягайки на 200 метра за първи път на голямо първенство, 24-годишната американка изглеждаше в отлична форма и спечели убедително своята серия с резултат 22.24 секунди, за да направи още една крачка към дубъл в спринта.
Защитаващата титлата си шампионка от Ямайка Шерика Джаксън, която се стреми да изравни рекорда на Алисън Феликс от три световни титли, също се представи на ниво и спечели петата серия с 22.33 секунди - третото най-бързо време в пресявките. Първите две в дисциплината от миналогодишните Олимпийски игри в Париж отсъстваха, като шампионката Габи Томас пропуска световното първенство поради контузия на ахилеса, а сребърната медалистка Джулиън Алфред се оттегли поради разкъсване на подколянното сухожилие.
Общо четири американки спечелиха своите серии, като Анавия Батъл постигна най-добър резултат от 22.07 секунди, Джеферсън-Уудън бе втора най-бърза, а Британи Браун (22.50) и Макензи Лонг (22.51) също се класираха за полуфиналите.
"Краката ми сякаш се връщаха на пистата. 200 метра са различно усещане от 100 метра, така че става въпрос за изпълнение и да бъдеш умен. Треньорът ми вероятно ще ми каже, че съм изгорила твърде много енергия, но исках да усетя състезанието, за да не ми е чуждо нищо през следващите няколко дни", каза Джеферсън-Уудън.
Мелиса Джеферсън-Уудън се стреми да се изравни с германките Зилке Гладиш (1987) и Катрин Крабе (1991), както и с Шели-Ан Фрейзър-Прайс (2015) от Ямайка, като спечели и двата спринта при жените на едно световно първенство.
Британката Дина Ашър-Смит спечели последната серия с 22.40 секунди, петото най-бързо време за деня след Мари-Жозе Та Лу-Смит от Кот д'Ивоар (22.39).
Полуфиналите на 200 метра при дамите предстоят в четвъртък, а финалът е насрочен за петък.
