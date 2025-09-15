БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Чете се за: 00:45 мин.
Божидар Саръбоюков: Не съм доволен от себе си в квалификацията, но ще съм мотивиран за финала

Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Българският национал планира да рискува повече в битката за отличията.

Божидар Саръбоюков
Снимка: БГНЕС
Божидар Саръбоюков заяви, че не е особено доволен от постижението си в квалификациите на скок дължина на световното първенство по лека атлетика в Токио.

Европейският първенец в зала от Апелдоорн 2025 Саръбоюков се класира за финала в сряда със седми резултат от пресявките.

"Квалификацията беше много силна. Все пак 12 се класираха за финала с почти 8 метра, което всички знаем е професионален резултат. Лично аз не съм доволен от себе си, защото исках в квалификацията да покажа една идея по-добър резултат, така за увереност. Знам, че бях готов за повече. Квалификацията понякога е много по-трудна от финала, така че по-трудното мина според мен. Сега вече наистина ще съм много мотивиран за финала, спокоен съм, че отивам там", сподели той.

Лекоатлетът планира да рискува повече в битката за отличията.

"Ще гледам да рискувам повече, за да ги изненадам и да покажа на какво съм способен. Надявам се на финала трудът да се отплати и да постигна по-сериозен резултат. Засега съм добре здравословно. Нямам физически проблеми. Времето днес беше тежко, задушно, малко и преваля за третия опит, но за всички беше едно и също", заяви българският национал.

Божидар Саръбоюков преодоля квалификациите на скок дължина на световното
Божидар Саръбоюков преодоля квалификациите на скок дължина на световното
Европейският първенец в зала постигна 8.10 метра.
Чете се за: 01:05 мин.
