Божидар Саръбоюков: Не съм доволен от себе си в квалификацията, но ще съм мотивиран за финала

Божидар Саръбоюков заяви, че не е особено доволен от постижението си в квалификациите на скок дължина на световното първенство по лека атлетика в Токио.

Европейският първенец в зала от Апелдоорн 2025 Саръбоюков се класира за финала в сряда със седми резултат от пресявките.

"Квалификацията беше много силна. Все пак 12 се класираха за финала с почти 8 метра, което всички знаем е професионален резултат. Лично аз не съм доволен от себе си, защото исках в квалификацията да покажа една идея по-добър резултат, така за увереност. Знам, че бях готов за повече. Квалификацията понякога е много по-трудна от финала, така че по-трудното мина според мен. Сега вече наистина ще съм много мотивиран за финала, спокоен съм, че отивам там", сподели той.

Лекоатлетът планира да рискува повече в битката за отличията.