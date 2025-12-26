"Четирите шанци" ще има и женско издание от догодина

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Планът предвижда женските състезания да се провеждат в същия ден, в който са квалификациите при мъжете.

халвор егнер гранеруд триумфира издание четирите шанци зографски остана
Тазгодишното издание на емблематичната верига по ски-скокове „Четирите шанци“ ще бъде последното, в което участват само мъже. От сезон 2026/27, когато турнирът ще отбележи своята 75-годишнина, към програмата официално ще бъде добавено и женско състезание.

Организаторите в Германия и Австрия потвърдиха, че дамите ще направят своя дебют в рамките на най-престижната надпревара в ски-скоковете, макар че все още остават за изчистване някои ключови детайли. Основното предизвикателство е шанцата в Инсбрук, която трябва да бъде оборудвана с подходящо осветление, както и вписването на новия формат в календара на Световната купа.

В момента жените имат своя паралелна надпревара – „Two Nights Tour“, която се провежда на германските спирки от „Четирите шанци“ – Оберстдорф и Гармиш-Партенкирхен, съответно на 31 декември и 1 януари. Въпреки това състезанието няма статута и мащаба на мъжкия турнир, който от десетилетия е сред върховете в зимните спортове.

Идеята за общо „Четири шанци“ за мъже и жени се обсъжда от години, но досега срещаше сериозни препятствия.

Планът предвижда женските състезания да се провеждат в същия ден, в който са квалификациите при мъжете.

