Антоанета Костадинова и Мирослава Минчева се класираха за Европейските игри през 2027 година

Българските състезателки по спортна стрелба Антоанета Костадинова и Мирослава Минчева си осигуриха участие на Европейските игри през 2027 година в Истанбул, съобщиха от Българския стрелкови съюз.

Двете националки получиха право да бъдат сред 11-те най-добри състезателки в дисциплината 10 метра пистолет на престижния форум.

Квотите бяха спечелени след силното представяне на българките на последното Европейско първенство по спортна стрелба. Там Антоанета Костадинова завоюва бронзов медал, а Мирослава Минчева достигна до финала в същата дисциплина.

Любопитен факт е, че България ще бъде единствената държава с две представителки при жените на 10 метра пистолет на Европейските игри в Истанбул.

При мъжете обаче страната ни няма да има участник в тази дисциплина.