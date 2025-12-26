БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Антоанета Стефанова е в челото на класирането след първия ден от световния шампионат по ускорен шахмат

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Запази

Преди нея в класирането е единствено китайката Цзинър Чжу.

Антоанета Стефанова
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Гросмайстор Антоанета Стефанова заема шестото място в класирането след изиграването на първите четири кръга при жените на световното първенство по ускорен шахмат в Доха, Катар.

Българката, която спечели световната титла в първото издание на шампионата през 2012 година, има актив от 3,5 точки, с които разделя местата от второ до осмо. Тя стартира с три последователни победи над китайката Ли Шуей, украинката Наталия Букса и рускинята Галина Михеева, а в четвъртия кръг направи реми с черните фигури с третата в стартовия списък Александра Горячкина от Русия.

Преди Стефанова в класирането е единствено китайката Цзинър Чжу, която е с максималния актив от 4 точки.

Силен старт в турнира направи и друга от българките - Нургюл Салимова. С 3 точки тя е на 29-о място, като има две победи и две ремита до момента, второто от които бе с една от основните претендентки за титлата - индийката Дивя Дешмух.

Другите две представителки на България в турнира при дамите - Белослава Кръстева и Надя Тончева, са съответно с 1,5 и 1 точки и са извън първите 100 в подреждането.

В събота предстоят нови четири кръга при жените, а в неделя са заключителните три кръга.

При мъжете Аркадий Найдич, който единствен се състезава с флага на България, е с актив от 1,5 точки след пет проведени кръга и на 203-а позиция. Лидер с 4,5 точки е петкратният световен шампион Магнус Карлсен, като същите точки имат и четирима други гросмайстори.

Мъжете ще играят 13 кръга за определянето на новия световен шампион в ускорения шахмат.

#Световно първенство по ускорен шахмат #Антоанета Стефанова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
2
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
3
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
4
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
5
Българската фондова борса с първа сесия за годината
Бензиностанциите под напрежение в първите дни с еврото
6
Бензиностанциите под напрежение в първите дни с еврото

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Други спортове

Гледайте нощния слалом в Мадона ди Кампильо на 7 януари по БНТ 3
Гледайте нощния слалом в Мадона ди Кампильо на 7 януари по БНТ 3
Българските национали по борба започнаха лагери за новия сезон Българските национали по борба започнаха лагери за новия сезон
Чете се за: 01:25 мин.
Спортни новини 05.01.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 05.01.2026 г., 20:50 ч.
Владимир Зографски влиза от 24-о място в последното състезание от "Четирите шанци" в Бишофсхофен Владимир Зографски влиза от 24-о място в последното състезание от "Четирите шанци" в Бишофсхофен
Чете се за: 01:37 мин.
Пловдив посреща елита на европейската стрелба с лък Пловдив посреща елита на европейската стрелба с лък
Чете се за: 02:17 мин.
Националните отбори по художествена гимнастика с първа тренировка за 2026 г. Националните отбори по художествена гимнастика с първа тренировка за 2026 г.
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Празнуваме Боявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Боявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите? Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е демокрация? Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е демокрация?
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Предупреждение за силен вятър и във вторник Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
„Климатът – горещата истина“: Сеене на облаци -...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Пазаруване с евро - има ли проблеми в магазините?
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
София и Александър са най-предпочитаните имена на новородени деца...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ