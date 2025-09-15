Българският лекоатлет Божидар Саръбоюков преодоля квалификациите на скок дължина на световното първенство в Токио.



Европейският първенец в зала постигна 8.10 метра и със седми резултат в пресявките стана първият българин, който се класира за финал на надпреварата в японската столица, за който продължават най-добрите 12. Състезанието за разпределението на отличията е на 17 септември (сряда) от 14:49 часа българско време.

Пред Саръбоюков в пресявките завършиха още Хайме Гера (Испания) с 8.13 и Тобиас Монтлер (Швеция) с 8.11, а топ 12 от 37 участвали затвори Минкун Чжан (Китай) със 7.98.

От четиримата национали, които участват в Токио, Пламена Миткова в скока на дължина при жените и Тихомир Иванов в скока на височина при мъжете не успяха да преодолеят квалификациите, а Габриела Петрова стартира последна от българите утре в пресявките на троен скок.