Тихомир Иванов не успя да се класира за финала на скока на височина на световното първенство по лека атлетика в Токио. Българинът постигна 216 см от първи опит, но това бе единственият му успешен скок.

По този начин българският лекоатлет остана далеч от първите 13 състезатели - последният от които - Ромен Бекфорд от Ямайка, скочи 225 см. Този норматив покриха и останалите финалисти.

Голяма изненада е и отпадането на олимпийския шампион от Токио Джанмарко Тамбери от Италия, който също остана с 216 см.

Финалът на състезанието ще бъде във вторник от 14:30 часа българско време.

