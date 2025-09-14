БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Тихомир Иванов не успя да се класира за финала на скока на височина

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Запази

Най-интересното от световното първенство по лета атлетика може да гледате в преките предавания по БНТ 3, както и на нашия сайт.

Тихомир Иванов
Снимка: БТА
Слушай новината

Тихомир Иванов не успя да се класира за финала на скока на височина на световното първенство по лека атлетика в Токио. Българинът постигна 216 см от първи опит, но това бе единственият му успешен скок.

По този начин българският лекоатлет остана далеч от първите 13 състезатели - последният от които - Ромен Бекфорд от Ямайка, скочи 225 см. Този норматив покриха и останалите финалисти.

Голяма изненада е и отпадането на олимпийския шампион от Токио Джанмарко Тамбери от Италия, който също остана с 216 см.

Финалът на състезанието ще бъде във вторник от 14:30 часа българско време.

Най-интересното от световното първенство по лета атлетика може да гледате в преките предавания по БНТ 3, както и на нашия сайт.

Свързани статии:

Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Шампионатът на планетата е в Токио, а преките предавания по БНТ 3...
Чете се за: 04:45 мин.
#световно първенство по лека атлетика в Токио 2025 г. # Тихомир Иванов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
1
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
2
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Кръстовден е!
3
Кръстовден е!
В очакване на Кръстовден: Вярващи нощуват в местността Кръстова гора
4
В очакване на Кръстовден: Вярващи нощуват в местността Кръстова гора
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
5
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Румъния вдигна два изтребителя F-16 заради дрон, навлязъл във въздушното ѝ пространство
6
Румъния вдигна два изтребителя F-16 заради дрон, навлязъл във...

Най-четени

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
5
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
6
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации

Още от: Лека атлетика

Ивет Лалова: Пожелавам успех и късмет на българите на световното първенство по лека атлетика
Ивет Лалова: Пожелавам успех и късмет на българите на световното първенство по лека атлетика
Александър Димитров, Ивет Лалова и Красимир Инински в "Арена спорт" Александър Димитров, Ивет Лалова и Красимир Инински в "Арена спорт"
Чете се за: 01:12 мин.
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3 Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Чете се за: 04:45 мин.
Перес Джепчирчир спечели световната титла в маратона при жените Перес Джепчирчир спечели световната титла в маратона при жените
Чете се за: 01:52 мин.
Спринтът на 100 м при жените вещае битка до последния сантиметър Спринтът на 100 м при жените вещае битка до последния сантиметър
Чете се за: 04:57 мин.
Кишан Томпсън се цели в световния рекорд на спринта на 100 м в Токио Кишан Томпсън се цели в световния рекорд на спринта на 100 м в Токио
Чете се за: 04:52 мин.

Водещи новини

Над 716 000 ученици ще прекрачат училищния праг на 15 септември
Над 716 000 ученици ще прекрачат училищния праг на 15 септември
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
След гонка с полицията: Шофьор без книжка се заби в полицейския участък в Хитрино След гонка с полицията: Шофьор без книжка се заби в полицейския участък в Хитрино
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Жители на квартал "Горубляне" в София протестират с искане за оставка на заместник-кмета Никола Лютов Жители на квартал "Горубляне" в София протестират с искане за оставка на заместник-кмета Никола Лютов
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Правителството е стабилно, заяви Росен Желязков Правителството е стабилно, заяви Росен Желязков
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Тежка катастрофа, при която са загинали двама души, временно...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Автомагистрала "Европа" влиза в експлоатация от днес
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Освен Румъния - Полша отново е вдигнала изтребители заради дронове
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Чете се за: 10:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ