Георги Павлов: Самото участие на световното първенство в зала е голям успех за нашите атлети

Първи медиен ден от Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) бе проведен днес в зала „Фестивална“. Участие в него взеха Георги Павлов, президент на БФЛА, участниците на световното в зала в Торун (20-22 март) Христо Илиев и Никола Караманолов (60 м), Станислав Станков (60 м с преп.), както и Валя Демирева треньор на Илиев.



Вторият медиен ден ще е на 19 март, четвъртък, отново в зала „Фестивална“, като участие в него ще вземат Божидар Саръбоюков, който ще ни представя в скока на дължина на СП в Торун, неговият треньор Димитър Карамфилов и президентът на БФЛА Георги Павлов. Единствена ни състезателка при жените Александра Начева (троен скок) ще пътува за Торун директно от Атина, където се подготвя в момента.

"В последните 2-3 месеца правим първи стъпки в много неща - най-вече в социалните мрежи и медийното отразяване и го правим в полза на атлетите, и на нашия любим спорт - олимпийски спорт №1, Царицата. За съжаление през годините нищо не е правено в тази насока. А в света, в който живеем, медийното отразяване е най-важно, за да знаят хората колко голям е нашият спорт и каква голяма конкуренция има. Самото участие на този голям форум е голям успех както за нашите спортисти, така и за нас като федерация", заяви пред медиите Павлов. "За нас спортистите и медиите са еднакво важни, защото само чрез вас (бел. р - медиите) ние можем да стигнем до цялата държава, за да популяризираме нашия спорт. Но тук е моментът да благодаря и на треньорите и състезателите за този силен сезон, който правят. Надявам се, че те ще отидат в Торун да покажат това, което могат, и да се забавляват. За мен като президент е гордост това участие. Не искам да натоварвам спортистите с очаквания, каквото постигнат на световното, това ще бъде само плюс за тях. Успехите на атлетите се дължат най-вече на техните семейства, на техните клубове и на техните треньори. Федерацията идва на последно място", добави още президентът на БФЛА и гарантира, че медийният ден ще стане традиция на федерацията.

"Инвестициите на федерацията ще бъдат насочени към това да популяризираме нашия спорт и да привлечем спонсори, които да ни осигурят собствени средства и да почнем да правим някаква политика. В момента федерацията е само една администрация, която разпределя държавните средства. Визията за моя мандат е федерацията повече да помага и по-малко да пречи", каза още Павлов.

Като голям успех отчете участието на световното първенство треньорката Валя Демирева.

"Много съм горда с нашите атлети. Самото участие на световно първенство е един голям успех за нашите атлети. Това са едни млади състезатели, които тази година се представят отлично. Откакто Георги Павлов стана президент на БФЛА, състезателите се готвят много по-спокойно. Имат заплати, осигурени лагери. Успехите идват оттам и аз съм убедена, че сега на световното те ще се представят много добре", каза Демирева.

В края на медийния ден националите разписаха състезателни екипи, които ще бъдат като giveaway на трима късметлии, следващи профила на БФЛА в Инстаграм.



БНТ 3 ще изпъчи световното първенство по лека атлетика в зала в Торун (20-22 март).