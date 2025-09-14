БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Исторически успех за България в турнира за Купа...
Чете се за: 02:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ямайка и САЩ обраха медалите в спринта на 100 м при мъжете и жените

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Запази

Американските атлети имаха силен ден на световното в Токио.

Олбик Севил
Снимка: БТА
Слушай новината

Олбик Севил спечели спринта на 100 м на световното първенство по лека атлетика в Япония. Атлетът от Ямайка записа личен рекорд от 9.77 секунди, като остави зад себе си своя сънародник Кишан Томпсън, който бе лидер в по-голяма част от бягането, но отстъпи в края. Той финишира за 9,82 секунди. Томпсън остана със сребро и на Игрите в Париж. Олимпийският шампион от Париж Ноа Лайлс от САЩ остана на трето място с 9,89 секунди.

При жените кралица в спринта стана американката Мелиса Джеферсън-Уудън, която спечели първата си световна титла с резултат 10,61 секунди. 24-годишната американка изпревари Тина Клейтън от Ямайка (10,76 секунди) и олимпийската шампионка от Сейнт Лусия Жулиен Алфред (10,84).

Американците имаха силен ден в Токио, като Тара Дейвис-Уудхол стана световна шампионка в скока на дължина със 7,13 метра. Тя остави зад себе си германката Малайка Михамбо (6,99) и Наталия Линарес от Колумбия с 6,92 метра.

Във финала на бягането на 10 000 метра при мъжете триумфира французинът Джими Гресие, който завърши с време 28:55.27 минути. Той изпревари Йомиф Седжелча от Етиопия (28:55.83) и Андреас Алмтрен от Швеция с 28:56.02.

Американката Валари Алман е световна шампионка в хвърлянето на диск, като постигна 69,48 метра. Тя изпревари с почти два метра нидерландката Йоринде ван Клинкен - 67,50, а бронзов медал спечели кубинката Силинда Моралес с 67,25.

Перес Джепчирчир от Кения е шампионката в женския маратон с време 2:24.43 часа. Зад нея завърши Тигст Асефа от Етиопия с 2:24.45, а на трето място остана уругвайката Хулия Патернен с 2:27.23.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
1
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
2
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Кръстовден е!
3
Кръстовден е!
В очакване на Кръстовден: Вярващи нощуват в местността Кръстова гора
4
В очакване на Кръстовден: Вярващи нощуват в местността Кръстова гора
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
5
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Румъния вдигна два изтребителя F-16 заради дрон, навлязъл във въздушното ѝ пространство
6
Румъния вдигна два изтребителя F-16 заради дрон, навлязъл във...

Най-четени

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
5
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
6
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус

Още от: Лека атлетика

Тихомир Иванов не успя да се класира за финала на скока на височина
Тихомир Иванов не успя да се класира за финала на скока на височина
Ивет Лалова: Пожелавам успех и късмет на българите на световното първенство по лека атлетика Ивет Лалова: Пожелавам успех и късмет на българите на световното първенство по лека атлетика
Чете се за: 02:25 мин.
Александър Димитров, Ивет Лалова и Красимир Инински в "Арена спорт" Александър Димитров, Ивет Лалова и Красимир Инински в "Арена спорт"
Чете се за: 01:12 мин.
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3 Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Чете се за: 04:52 мин.
Перес Джепчирчир спечели световната титла в маратона при жените Перес Джепчирчир спечели световната титла в маратона при жените
Чете се за: 01:52 мин.
Спринтът на 100 м при жените вещае битка до последния сантиметър Спринтът на 100 м при жените вещае битка до последния сантиметър
Чете се за: 04:57 мин.

Водещи новини

Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
Чете се за: 02:00 мин.
Тенис
Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна Европа до Истанбул по аутобан Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна Европа до Истанбул по аутобан
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Протест на столичния квартал "Горубляне" блокира движението по бул. "Цариградско шосе" за часове Протест на столичния квартал "Горубляне" блокира движението по бул. "Цариградско шосе" за часове
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Тревога в небето: Опасност от руски дронове по Източни фланг Тревога в небето: Опасност от руски дронове по Източни фланг
Чете се за: 04:40 мин.
По света
Тежка катастрофа на изхода на Варна затрудни движението по...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Расте броят на жертвите от антиправителствените протести в Непал
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Марко Рубио пристигна на посещение в Израел
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Тежка катастрофа, при която са загинали двама души, временно...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ