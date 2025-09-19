БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Япония остава без голямата си надежда за титла на световното по лека атлетика

Хвърлянето на копие ще си има нова шампионка.

Харука Китагучи
Снимка: БТА
Олимпийската шампионка Харука Китагучи няма да защитава световната си титла на копие, след като отпадна в квалификациите на шампионата на родна земя в Токио.

27-годишната атлетка стана първата японка със злато в секторните дисциплини на световно първенство по лека атлетика преди две години в Будапеща (Унгария), където победи с 66.73 метра.

Тя затвърди статута си на звезда с триумф на Игрите в Париж през миналото лято, а местните фенове очакваха с голямо нетърпение представянето ѝ в Токио, като всеки неин опит беше посрещан с вълна от въодушевление и оглушителен рев от трибуните.

Китагучи, която през сезона имаше проблеми с контузия на лакътя обаче, постигна скромните за възможностите си 60.38 метра в пресявките, точно със 7 метра по-малко от личното си постижение и национален рекорд на Япония. Така тя завърши 14-а, като остана на 60 сантиметра от място в топ 12 и класиране за финала.

"Съжалявам, че разочаровах тази прекрасна публика на стадиона. Просто днес не успях да хвърлям добре. Сезонът беше труден, изпълнен с контузии. Беше хубаво, че японските фенове ме подкрепяха толкова горещо. Това ще остане в спомените ми", коментира Китагучи, която живее и тренира в Чехия.

Само шест състезателки преодоляха квалификационната норма от 62.50 метра, като най-добра беше европейската вицешампионка Адриана Вилагош (Сърбия) с 66.06 метра.

Хулейси Ангуло пък се нареди четвърта в квалификациите с национален рекорд на Еквадор от 63.25 метра.

