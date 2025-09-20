БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кенийски атлети взеха световните титли на 800 метра при мъжете и 5000 метра при жените

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 04:40 мин.
Спорт
Фаворитите САЩ и Ямайка претърпяха крах в щафетите.

Емануел Уаньони
Снимка: БТА
Две титли за Кения донесе вечерната сесия в предпоследния състезателен ден на световното първенство по лека атлетика в Токио.

В най-драматичния като развръзка финал - този на 800 метра при мъжете, шампион Емануел Уаньони, който спечели с троен фотофиниш. Уаньони водеше през почти цялата дистанция, но на финалната права бе подложен на много мощна атака. Той обаче успя да издържи и да вземе световната титла с рекорд на шампионатите от 1:41.86 минути. Втори с 1:41.90 минути се класира алжирецът Джамел Седжати, който атакува от трети коридор в последните 50 метра. Бронзът остана за Марко Ароп от Канада с 1:41.95 минути.

Беатрис Чебет направи дубъл в дългите бягания, след като взе и титлата на 5000 метра при жените. Световната рекордьорка в дисциплината от Кения разви изключително мощен финален спринт в едно много тактическо бягане и заслужи златото с време от 14:54.36 минути. Втора с лично постижение за сезона от 14:55.07 минути остана нейната сънародничка Фейт Кипйегон, а на почетната стълбичка се качи и италианката Надя Батоклети с 14:55.42 минути.

След 32-годишна пауза САЩ отново имат световна шампионка при жените в седмобоя. Това е Анна Хол, която триумфира с 6888 точки. Американката, която завърши съответно на трето и на второ място на предишните две световни първенства, водеше в класирането през почти цялото време на двата състезателни дни, но подпечата успеха си с триумф на 800 метра с време от 2:06.08 минути.

Сребърният медал заслужи ирландката Кейт О'Конър с национален рекорд на страната си от 6714 точки, докато бронзовият медал бе разделен от защитаващата титлата си Катарина Джонсън-Томпсън от Великобритания и американката Талия Брукс с по 6581 точки.

Изненадата в тази дисциплина бе отпадането на тройната олимпийска и двукратна световна шампионка Нафи Тиам от Белгия, която не бе губила състезание от 2019 година насам.

Нидерландката Джесика Шилдер грабна златото в тласкането на гюле при жените. В последния си опит тя направи резултат от 20,29 метра, който я придвижи от пето на първо място. Така тя лиши американката Чейс Джаксън от трета поредна титла. За шампионката от Юджийн и Будапеща остана среброто с 20,21 метра. Мадисън-Лий Веше от Нова Зеландия спечели бронзовото отличие с 20,06 метра - нейно лично постижение в кариерата.


В хвърлянето на копие при жените Хулейси Ангуло от Еквадор постави национален рекорд на страната си от 65,12 метра, с който изненадващо спечели златния медал. Втора с лично постижение от 64,64 метра остана Анете Сиетина от Латвия, докато австралийката Макензи Литъл завоюва бронзовото отличие с 63,58 метра.

Една от най-големите изненади на първенството пък стана факт в щафетата на 4х400 метра при мъжете, където абсолютният фаворит САЩ отпадна още на полуфиналите. Американците завършиха на шесто място в своята серия след куп грешки при предаванията на палката, които ги държаха и на последната позиция в голяма част от надпреварата.

Американците спечелиха 12 от проведените 19 състезания на световни първенства в тази дисциплина, включително девет пъти при последните ѝ 10 провеждания.

Не по-малка изненада имаше и на 4х100 метра при мъжете, където щафетата на Ямайка, която включваше в състава си първия и втория на 100 метра Облик Севил и Кишейн Томпсън, не финишира заради грешка при предаването.

