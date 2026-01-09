БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Разочарование за Милър-Макинтайър и Цървена звезда срещу Жалгирис (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Спорт
Българският национал и сърбите отнесоха звучен шамар от литовците в Евролигата.

разочарование милър макинтайър цървена звезда жалгирис видео
Снимка: euroleaguebasketball.net
Коди Милър Макинтайър и Цървена звезда преклониха глава в Евролигата за втори пореден път. Американецът с български паспорт и неговите съотборници допуснаха поражение срещу Жалгирис с 67:99 в мач от 21-ия кръг. В "Жалгирио Арена" баскетболистите на Саша Обрадович не успяха да се противопоставят на играчите на Томас Масиулис, които държаха съдбата си в свои ръце през целия двубой.

Милър-Макинтайър започна в стартовата петица, но бе далече от обичайното си представяне. Българският национал завърши с 4 точки, 6 борби и 4 асистенции за 29 минути в игра. При стрелбата си гардът бе 2/3 от средно разстояние и 0/3 зад дъгата.

Сърбите заемат с десетата позиция във временното класиране с 11 успеха и 10 поражения, а литовците са девети с 12 успеха и 9 поражения. На 15 януари (четвъртък) Милър-Макинтайър и компания ще бъдат гости на Олимпия Милано. От своя страна Жалгирис ще гостува на Макаби Тел Авив.

Точните стрелби на Ажуолас Тубелис, Силвен Франсиско и Маодо Ло дадоха инициативата в ръцете на гостите още на старта. Гостите нямаха с какво да отговорят, особено в нападение, което позволи на литовците да се радват на 14 точки след 10 минути игра.

„Зелените“ продължиха в същия дух и през следващата десетка, разитайки на Тубелис, Франсиско и Ло, които направиха преднината им още по-солидна. Опитите на сърбите да надигнат галва отново удариха на камък и отборът от Каунас се изстреля при 47:28 на голямата почивка.

Арнас Буткевичус пое щафетата при подновяването на играта и домакините нямаха намерение да спират с доминацията си. Макар че „звездашите“ подобриха представянето си в нападение, това не спря литовците да имат аванс от 16 точки в края на предпоследния период. Във финалната десетка ситуацията, свързана с промяна на статуквото, изглеждаше мисия невъзможна и това бе всичко.

Чима Монеке отсрами тима от Белград с 18 точки и 5 борби.

Ажуолас Тубелис бе над всички за Жалгирис със 17 точки и 5 борби. Силвен Франсиско завърши с 15, 6 овладени под двата ринга топки и 6 асистенции. Маодо Ло и Арнас Буткевичус реализираха по 12, Дейвидис Сервидис и Моузес Райт (6 овладени под двата коша топки) вкараха по 10.

