Габриела Петрова не успя да прескочи квалификациите на световното по лека атлетика

Българката остана 14-та в квалификациите на тройния скок.

Габриела Петрова
Снимка: БТА
Слушай новината

Габриела Петрова пропусна да се класира на финал в тройния кок на световното първенство по лека атлетика в Токио. Българката не успя да преодолее квалификациите и завърши на 14-то място с 13.86 метра, колкото постигна и 13-ата Довиле Килти от Литва.

Само четири състезателки преодоляха квалификационната норма от 14.35 метра, а най-добър резултат постигна световната шампионка в зала от Нанцзин 2025 Леянис Перес Ернандес (Куба) с 14.66 метра. Олимпийската шампионка, световна рекордьорка и защитаваща титлата си Юлимар Рохас (Венецуела) беше втора с 14.49 метра.

С последен 12-и резултат от 14.00 метра във финала влезе туркинята Тогба Данъшмаз.

Петрова беше последната от българския отбор, която стартира на шампионата в японската столица. Преди нея европейският първенец в зала от Апелдоорн 2025 Божидар Саръбоюков се класира за финала на скок дължина при мъжете, а в квалификациите отпаднаха Пламена Миткова (скок дължина) и Тихомир Иванов (скок височина).

#световно първенство по лека атлетика в Токио 2025 г. #Габриела Петрова

