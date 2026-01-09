БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
от Веселин Михайлов
Спорт
Поредно шоу на българския национал даде тон на гърците да си припомнят светкавично вкуса на победата в Евролигата.

Везенков вгорчи живота на Байерн и върна усмивките в Олимпиакос (ВИДЕО)
Александър Везенков влезе в обувките на познатия лидер и се погрижи Олимпиакос да си припомни вкуса на успеха в Евролигата на бърза ръка. Българинът и неговите съотборници подчиниха Байерн Мюнхен с 95:80 в среща от 21-ия кръг, изиграна в Двореца на мира и дружбата. Селекцията на Йоргос Барцокас трябваше да се потруди пез първото полувреме, когато срещна сериозен отпор, но властваше до известна степен през второто, стопирайки успешната серия от два поредни успеха в турнира богатите за състава, воден от Светислав Пешич.

Както по традиция, Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година намери място в стартовата петица и за пореден път затвърди мнението, че няма спиране, когато става дума за германски съперници. Българският национал поведе листата на реализаторите и се превърна главоболие за защитата на баварците. Крилото остави срещу името си 25 точки, 3 борби, 4 асистенции 1 открадната топка за 25 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе почти перфектен - 8/10 от средна дистанция, 2/2 отвъд дъгата и 3/3 от линията за изпълнение на наказателни удари.

На сметката на гърците личат 12 победи и 8 загуби, което продължава да им отрежда осмото място във временното класиране в турнира на богатите, а германците заемат незавидната 16-та позиция със 7 успеха и 14 поражения. На 14 януари (сряда) Везенков и компания ще имат визита на Партизан, докато Байерн ще домакинства на Панатинайкос ден по-късно.

В залата замириса на дерби още в откриващите минути, в които точните стрелби валяха. Александър Везенков, Никола Милутинов и Еван Фурние се превърнаха в сериозна заплаха за германската защита, докато от другата страна в офанзивен план се отличиха Дейвид МакКормък и Андреас Обст. Именно последният предостави възможността на германците да си осигурят аванс от 2 точки в края на встъпителния период.

Германците демонстрираха потенциал в нападение за начало на следващата десетка, когато започнаха да докосват двуцифрената разлика. Усилията на Донтей Хол, Тайсън Уорд и Везенков, както и вдигането на оборотите в дефанзивен план, тласна постепенно гърците към желания обрат, за да се оттеглят в съблекалнята при 49:47.

Костас Папаниколау и Везенков поеха щафетата на старта на третата част, което отвори пътя на „червено-белите“ към двуцифрената преднина. Верните решения на баварците ставаха все по-малко, а присъствието на Милутинов под коша позволи на тима от Пирея да си извоюва 12-точков актив след 30 минути игрово време.

Отборът от Мюнхен не бе готов да развее бялото знаме и намери начин да върне усещането за интрига при откриването на заключителната четвърт. Бързата реакция, дело на Алек Питърс, Тайлър Дорси и Везенков, осигури нужното спокойствие на домакините, които до финалната сирена не погледнаха назад.

Никола Милутинов се отчете с 14 точки и 8 борби за гърците. Тайлър Дорси (6 асистенции), Костас Папаниколау и Тайсън Уорд се разписаха с по 10 точки.

Андреас Обст отвърна за Байерн с 21 точки. Айзея Майк (7 борби) и Дейвид МакКормък (8 овладени под двата ринга топки) отбелязаха по 13, Джъстиниън Джесъп завърши с 10.

