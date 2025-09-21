БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Великобритания, Австралия и Канада признаха Палестина...
Чете се за: 00:50 мин.
Гледайте премиера Росен Желязков в "Интервюто"...
Чете се за: 00:17 мин.

Двоен триумф за САЩ в щафетите 4x100 на световното по лека атлетика

Чете се за: 05:50 мин.
Спорт
Американците над всички в дисциплината под проливния дъжд в Токио.

Снимка: БТА
Дъждът се превърна в главно действащо лице на световното първенство по лека атлетика в Токио. Осем от финалите протекоха по програма, макар че атмосферните условия създадоха проблеми в повечето дисциплини.

В щафетите на 4х100 метра отборите на САЩ взеха златото и при мъжете, и при жените. При мъжете Крисчън Коулман, Кенет Беднарек, Кортни Линдзи и Ноа Лайлс дадоха най-добро време в света за сезона от 37.29 секунди и оставиха зад себе си Канада (37.55 секунди) и Нидерландия (37.81). Щафетата на "лалетата" стигна до отличията с национален рекорд.

При жените Мелиса Джеферсън-Уудън, Туаниша Тери, Кайла Уайт и Ша'Кари Ричардсън постигнаха време от 41.75 секунди. За Джеферсън-Уудън това бе трети златен медал на първенството, с което тя стана и най-успешната атлетка на шампионата в Токио. На второ място с 41.79 секунди се класира щафетата на Ямайка, която бе водена от четирикратната световна шампионка в тази дисциплина Шели-Ан Фрейзър-Прайс. С бронза се окичи отборът на Германия, който финишира за 41.87 секунди.

Австралийката Никола Олислагерс завоюва първата си титла от голям турнир на открито, след като взе златото в скока на височина при жените. Тя стигна до победата с 200 сантиметра, като преодоля височините дотогава от първи опит. Изненадващо среброто взе полякинята Мария Жодзик, която в третия си опит на същата височина успя и регистрира най-добро постижение в кариерата си. Бронзът пък бе поделен между световната рекордьорка Ярослава Магучих от Украйна и Ангелина Топич от Сърбия, които се справиха с по 197 сантиметра.

Най-драматичният финал се оказа този на 800 метра при жените, в който кенийката Лилиан Одира подобри собственото си постижение с близо 2 секунди и разби стария рекорд на световните първенства, който стоеше непокътнат вече 42 години.

Одира взе титлата с 1 минута и 54.62 секунди и прати в историята едно от постиженията на Ярмила Кратохвилова от 1983 година. Среброто стана притежание на британката Джорджия Хънтър-Бел с 1:54.90 минути, а трета само на една стотна от секундата завърши олимпийската шампионка Кийли Ходжкинсън (Великобритания), която беше определяна от специалистите като абсолютната фаворитка за златния медал.

Дисквалифицираният в полуфиналите на 1500 метра Коул Хокър от САЩ взе своя реванш във финала на 5000 метра при мъжете, в който се поздрави със световната титла.

24-годишният американец пресече финалната линия за 12 минути и 58.30 секунди. Сребърният медал заслужи белгиецът Исаак Кимели с 12:58.78 минути, а французинът Джими Гресие, който сензационно взе титлата на 10 000 метра, добави бронз в колекцията си с време от 12:59.33 минути.

В най-комплексната дисциплина - десетобоят при мъжете, световен шампион стана Лео Нойгебауер с 8804 точки. Германецът, сребърен медалист от Олимпиадата в Париж, даде най-добрия резултат в хвърлянето на диск, а на първото място в класирането излезе след предпоследната дисциплина - хвърлянето на копие. В старта на 1500 метра - решителната дисциплина в състезанието, той успя да издържи и с девето място в нея успя да запази първата си позиция. Така той стана първият германец от Никлас Каул през 2019 година, който става световен шампион в десетобоя.

Пуерториканецът Айдън Оуенс-Делерме завърши със среброто с национален рекорд на Пуерто Рико от 8784 точки. Американецът Кайл Гарланд, който бе лидер до копието, приключи с бронзовия медал с 8703 точки, а Каул остана на четвърта позиция с 8538 точки.

Ботсвана спечели титлата в щафетата на 4х400 метра при мъжете след страхотен последен пост на световния шампион на 400 метра Колен Кебиначипи. 21-годишният Кебиначипи изведе африканците, за които бягаха още Лий Епие, Лециле Тебого и Баяпо Ндори, до време от 2:57.76 минути. Среброто с 2:57.83 минути взе щафетата на САЩ, която бе върната в надпреварата след контестация и участие в рън-оф с Кения тази сутрин. Бронзът остана за ЮАР с 2:57.83 минути.

В същата дисциплина при жените щафетата на САЩ Изабела Уитакър, Лина Ирби-Джаксън, Алия Бътлър и Сидни Маклафлин-Леврон взе златото с рекорд на световните първенства от 3:16.61 минути. Ямайка остана на втората позиция с 3:19.25 минути, а Нидерландия с 3:20.18 минути се поздрави с бронзовия медал.

#световно първенство по лека атлетика в Токио 2025 г.

