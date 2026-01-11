БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Българският посланик в Скопие след нападението:...
Чете се за: 04:42 мин.
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с...
Чете се за: 02:10 мин.
Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски...
Чете се за: 01:30 мин.
Протестите в Иран - жертвите са поне 116, ранените над 2600
Чете се за: 01:22 мин.
Опасно време: Оранжев код за валежи и виелици в...
Чете се за: 01:22 мин.
Гроздан Караджов: Над 30 милиона лева вече са обменени в...
Чете се за: 06:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Владимир Зографски се нареди 14-и в състезанието по ски скок в Закопане

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Запази

Именно българинът скочи при най-лоши условия във втория кръг.

владимир зографски завърши състезанието хинценбах лятната гран верига ски скок
Снимка: БТА
Слушай новината

Владимир Зографски се класира на 14-о място в състезанието от Световната купа по ски скок в Закопане, Полша.

Българинът бе в отлична позиция да атакува място на подиума, но странно съдийско решение да му бъде позволено да скача точно в момент, в който вятърът бе в гърба му, го лиши от възможност да запише историческо класиране сред първите трима. Пострадал от съдийските решения бе и лидерът в Световната купа Домен Превц, който остана на 27-мо място, но никой друг във втория кръг на състезанието не скочи при по-лоши условия от Зографски.

Още в първия си скок самоковецът даде сериозна заявка за много добро класиране. В него той преодоля 134,5 метра и бе четвърти със 128,1 точки. Само на точка пред него бе Мануел Фетнер, който бе трети, а лидерът след първия скок Ян Хьорл бе на 6,3 точки преднина.

Слабият втори скок на Зографски, в който той постигна само 110 метра, обаче го прати на 14-ото място с 226,6 точки.

Победител в състезанието стана словенецът Анже Ланишек с 278,1 точки след опити от 138 и 137 метра. Втори е австриецът Хьорл с 264,8 точки след скокове от 144,5 и 135 метра. Сънародникът му Мануел Фетнер зае третото място с 262,7 точки, като той постигна 135,5 и 135 метра при двете си излизания на шанцата.

В класирането за Световната купа Домен Превц (Словения) е лидер с 1214 точки, следван от японеца Рьою Кобаяши с 822 точки и Анже Ланишек със 717 точки.

Следващите стартове в Световната купа са на 17 и 18 януари в Сапоро.

#Световна купа по ски скок 2025/26 #Световна купа по ски скок в Закопане #Владимир Зографски

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
1
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
Кризата с боклука в София: Протестиращи изхвърлиха боклука си до Столична община
2
Кризата с боклука в София: Протестиращи изхвърлиха боклука си до...
Фалшива банкнота от 200 евро открита в хранителен магазин в Разградско
3
Фалшива банкнота от 200 евро открита в хранителен магазин в Разградско
Слави Трифонов: Васил Терзиев да подаде оставка
4
Слави Трифонов: Васил Терзиев да подаде оставка
Паднала скална маса затруднява движението по пътя София – Самоков
5
Паднала скална маса затруднява движението по пътя София –...
Вятър със скорост над 150 км/ч. в Гърция събори дървета, повреди самолети и блокира фериботи
6
Вятър със скорост над 150 км/ч. в Гърция събори дървета, повреди...

Най-четени

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
2
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
3
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
81 години от Кървавата Коледа
6
81 години от Кървавата Коледа

Още от: Зимни

Елвира Йоберг спечели втора поредна победа в Световната купа по биатлон
Елвира Йоберг спечели втора поредна победа в Световната купа по биатлон
Алберт Попов завърши 11-ти в Аделбоден Алберт Попов завърши 11-ти в Аделбоден
Чете се за: 01:57 мин.
Норвегия спечели щафетата в Оберхоф при мъжете Норвегия спечели щафетата в Оберхоф при мъжете
Чете се за: 02:05 мин.
Алберт Попов си осигури място във втория манш в Аделбоден Алберт Попов си осигури място във втория манш в Аделбоден
Чете се за: 01:50 мин.
Павел Заха с първи хеттрик в кариерата си при разгром на Бостън Бруинс Павел Заха с първи хеттрик в кариерата си при разгром на Бостън Бруинс
Чете се за: 01:45 мин.
Отмениха супергигантския слалом в Цаухензее Отмениха супергигантския слалом в Цаухензее
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не допуска превенция, а насърчава посегателствата
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не...
Чете се за: 04:42 мин.
Политика
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места останаха без ток при минусови температури Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места останаха без ток при минусови температури
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Иран се готви за нова нощ на протести, властите със заплахи за смъртни присъди Иран се готви за нова нощ на протести, властите със заплахи за смъртни присъди
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Балканите в капана на зимата: Хиляди без ток, бурно море и...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
"Сякаш е гето, не са изхвърляли боклука повече от месец":...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Преди рулетката с мандатите: ГЕРБ, ПП и БСП няма да правят опити за...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Живакът падна до - 37 °C: Хиляди туристи са блокирани във...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ