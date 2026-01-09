БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Александра Фейгин пропуска "София Трофи"

Най-добрата българска фигуристка ще пътува за европейското първенство в Шефилд.

Александра Фейгин
Снимка: БТА
Слушай новината

Най-добрата българска състезателка Александра Фейгин няма да участва на турнира по фигурно пързаляне „София Трофи“ в Зимния дворец в столицата, а юношеската танцова двойка Силвия Лутай и Константин Ткаченко покри норматив за Световното първенство.

Фейгин, която ще стартира на зимните олимпийски игри в Италия, ще пътува в понеделник за европейското първенство в Шефилд (Англия) и затова нейните треньори са решили да й дадат почивка.

В кратката програма при жените на надпреварата в София Кристина Григорова допусна грешка и се класира седма с оценка 42.37 точки (20.76 за технически елементи, 22.61 за компоненти на програмата, 1.00 наказание). Лидерка е Барбора Вранкова (Чехия) с 57.51.

При юношеските танцови двойки Силвия Лутай и Константин Ткаченко, които тренират заедно от едва девет месеца, покриха норматив за участие на Световното първенство в тази възрастова група в Талин (Естония) в началото на март. Те завършиха седми пред родна публика със сбор от 130.08 точки.

Титлата в София спечелиха Ирина Пидгайна и Артьом Ковал (Украйна) със 172.44.

При мъжете и жените Моли Хеърсайн и Алесио Суренков-Гулчев заеха седма позиция със 149.83, след като бяха шести в ритмичния танц и осми във волната програма.

Златните отличия взеха София Вал и Асаф Казимов (Испания) със 193.20 точки.

По-късно тази вечер е кратката програма при мъжете с участието на българите Филип Каймакчиев, Лари Луполоувър, Беат Шумперли и Александър Златков, а утре надпреварата завършва с волната програма при мъжете, жените, юношите и девойките.

