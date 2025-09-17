БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Божидар Саръбоюков завърши пети в скока на дължина на световното първенство по лека атлетика

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

Лекоатлетът постигна резултат от 8.19 метра.

Божидар Саръбоюков
Снимка: БТА
Слушай новината

Божидар Саръбоюков се класира на пето място на скок дължина на световното първенство по лека атлетика в Токио.

Европейският първенец в зала от Апелдоорн 2025 Саръбоюков завърши с 8.19 метра, които постигна във втория си опит.

21-годишният българин остана само на 2 сантиметра от най-доброто си постижение за сезона и на 3 сантиметра от личния си рекорд.

Световният шампион в зала от Нанцзин 2025 Матиа Фурлани (Италия) заслужи златото с личен рекорд от 8.39 метра. 20-годишният Фурлани стана първият италианец, който печели титлата в дисциплината на световно първенство на открито, както и най-младият шампион в историята.

Световният първенец от Доха 2019 Таджей Гейл (Ямайка) остана втори с 8.34 метра, а шампионът на Азия в зала от Техеран 2018 Юхао Шъ (Китай) си осигури бронза с 8.33 метра.

Победителят в дисциплината в Диамантената лига през този сезон Зимон Еамер (Швейцария) остана четвърти с 8.30 метра.

Олимпийският и европейски първенец на открито Милтиадис Тентоглу (Гърция) не успя да защити световната си титла от Будапеща 2023. Той се представи доста под възможностите си, като завърши 11-и със 7.83 метра.

С края на надпреварата на скок дължина при мъжете българското участие на шампионата в японската столица приключи.

От четиримата национали, които участват в Токио, Пламена Миткова в скока на дължина и Габриела Петрова на троен скок при жените и Тихомир Иванов в скока на височина при мъжете не успяха да преодолеят квалификациите.

#световно първенство по лека атлетика в Токио 2025 г. #Божидар Саръбоюков

